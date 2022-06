‘1899’: El secreto escondido en el nuevo teaser de los creadores de ‘Dark’

Dark es una de las creaciones de Netflix mejor valoradas junto a otros títulos exitosos como Stranger things. La diferencia entre ambas es que la ficción creada por Baran bo Odar y Jantje Friese fue más bien una sonora sorpresa, porque nadie esperaba que una producción alemana fuese a obtener semejante repercusión. Tres temporadas en las que el suspense y la ciencia ficción más enrevesada jugaban con la mente de los espectadores, los cuales tenían que prestar atención no sólo a la complejidad de sus líneas temporales, sino a las paradojas y complicados árboles genealógicos que se dan en Widen. Por eso no es extraño que la empresa de Ted Sarandos reconociese el talento de sus creadores, encargándoles una nueva ficción. La nueva apuesta se titula 1899 y ya con su teaser nos recuerdan por qué dominan a la perfección la incertidumbre y el terror sobrenatural:

A new official teaser for 1899 S1! pic.twitter.com/ryHlyrxlYs

— 1899 Netflix (@1899Netflix) May 29, 2022