Después de la lluviosa tarde del viernes, este sábado llegaba la decimosexta corrida de la Feria de San Isidro 2023, en la que se anunciaban toros del hierro salmantino de El Pilar en la primera tarde de Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel su última actuación este San Isidro.

Fue una tarde bastante complicada debido a la falta de fuerza de los astados, aún así lo más destacable de la tarde fue: Urdiales dejando detalles al natural con el primero, la verónica de Pablo Aguado fue espléndida y sobre todo el valor De Francisco de Manuel tras recomponerse de una brutal voltereta en el tercero, sobrero de Conde de Mayalde.

Abrió la tarde Diego Urdiales recibiendo al primero con un gran ramillete de verónicas en los medios. Destacó Pablo Aguado con un quite también a la verónica aprovechando el mejor pitón del toro una gran verónica. Estuvo cumbre Urdiales a base de varios lances de gran belleza. Comenzó la faena en el tercio por muletazos. El animal fue a menos, se paraba y tras varios intentos de Urdiales consiguió dejar una buena tanda de naturales. Remató con una buena estocada y recibió una ovación.

Pablo Aguado con el segundo de la tarde lo recibió por verónicas muy cuidadas en los medios. Comenzó la faena por muletazos midiendolo por ambos pitones. Continuó sobre la diestra dejando una gran tanda de mucho temple. Poco a poco se fue yendo más abajo el animal, dejando sin opciones al sevillano. Finalizó luciendo otra serie al natural y sobre la diestra varios molinetes. No tuvo acierto con la espada.

Francisco de Manuel no tuvo suerte con el siguiente y fue devuelto, salió el sobrero de igual trapío y fue devuelvo también. A la tercera fue la vencida, con otro toro esta vez de la ganadería de Conde Mayalde al que recibió anclado de rodillas por medias verónicas. Tras brindar al público comenzó la faena de la misma forma, de rodillas por derechazos siendo prendido de una forma muy brusca. Se recompuso y volvió con su actuación. Con mucho esfuerzo labró una gran faena basada en la diestra. Con mucha firmeza y muy entregado con el animal sacó otro par de series de mucho mérito. Finalizó con una gran estocada. El público pidió fuertemente la oreja pero no fue atendida la petición. Fue premiado con una vuelta al ruedo.

Urdiales ante el cuarto, más armónico que los anteriores de El Pilar, no dijo nada en el capote ya que apenas embestía de salida. Muy flojo estuvo en el caballo. Urdiales empezó la faena con el animal ya muy deslucido, apenas pudo lucirle un par de muletazos por ambos pitones. Alargó demasiado su actuación siendo consciente de que no tenía posibilidades. Lo pasaportó rápido.

El quinto de la tarde para Pablo Aguado fue similar en características a los anteriores recibiendo ya protestas nada más salir. Echaba las manos hacia delante y apenas dejó lucirse al sevillano con el capote. El animal no tenía fuerza y apenas tenía opciones, aún así el sevillano no dejó de intentarlo por la derecha. Pero el animal se caía y tampoco tenía ya la cercanía del público. La mejor decisión fue abreviar tras ver que no cabía ninguna posibilidad. Tampoco tuvo suerte con la espada, tras rematar con varios pinchazos.

Francisco de Manuel cerró esta tarde gris con un sexto mejor que los anteriores comenzando por chicuelinas. Tras el caballo destacaron las banderillas de Juan Carlos Rey y Javier Sánchez Araujo, que el público obligó a saludar. De lo más emocionante de esta tarde tan fría.

Francisco de Manuel comenzó la faena por la diestra consiguiendo torear en redondo aprovechando la embestida.

Tuvo un breve susto al ser prendido una vez más mientras toreaba. Volvió sobre la diestra por derechazos hondos rematando por abajo, consiguiendo ganarse los olés de los tendidos. Con el público metido en la faena siguió al natural. El animal ya había perdido prácticamente toda la fuerza, con ello el joven intentó ligar un par de muletazos más pero ya era imposible. Con la espada tampoco atinó u escuchó varios avisos.

FICHA DEL FESTEJO

Plaza de toros de Las Ventas, Madrid. Decimosexta de abono de la Feria de San Isidro 2023. Corrida de toros.

Toros de El Pilar.

Diego Urdiales: ovación y silencio.

Pablo Aguado: ovación y silencio.

Francisco de Manuel: vuelta al ruedo y silencio.