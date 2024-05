Fría Goyesca en la que Espada destaca en una corrida imposible de ‘El Montecillo’

Como cada 2 de mayo llegaba la tradicional corrida Goyesca de Madrid, segunda de la Feria de la Comunidad. En esta edición fue protagonizada por la terna: Fernando Robleño, Javier Cortés y Francisco José Espada ante toros de la ganadería de El Montecillo. Con la particularidad de que los aficionados tuvieron la oportunidad de poder visitar ruedo antes de que comenzara la corrida por ser el día de la Comunidad de Madrid. Es por ello que el ruedo se llenó de aficionados rozando el albero del templo donde cada tarde se juegan la vida.

Fue una tarde bastante deslucida y fría, no sólo de temperatura. Los toros de El Montecillo apenas dieron juego en esta ocasión a pesar de tener una excelente presentación. Robleño, Cortés y Espada demostraron una gran actitud durante toda la tarde ante una corrida imposible. Espada dejó grandes detalles en ambas faenas, Cortés demostró su valor y Robleño su experiencia a pesar de no tener opciones.

Fernando Robleño abría el cartel, regresaba en esta ocasión a Las Ventas tras su última actuación el pasado 28 de mayo, cuando dejó una gran tarde con toros de Adolfo Martín. También estuvo presente en la pasada edición de la tradicional Goyesca siendo ovacionado en dos de sus tres toros de Valdefresno.

En esta nueva edición lamentablemente no lo ha tenido nada fácil con su lote. Robleño abrió la tarde ante un primero muy rematado al que apenas tuvo oportunidad de saludar. No tuvo opciones ni en el caballo ni en el capote, pasando desapercibido en la primera parte de la faena. Aun así, Robleño no cesó en esfuerzos con la muleta intentando lucir alguna serie por la diestra, ya que por el pitón izquierdo fue imposible, pero apenas pudo dejar un par de series desligadas. Tras ver que tenía las opciones muy limitadas, decidió abreviar con una buena estocada que le otorgó la primera ovación de la tarde.

El segundo de su lote (cuarto de la tarde) tampoco se lo puso nada fácil. El animal apenas se entregó y tampoco le dio opciones, a pesar de ello Robleño no se rindió. Pudo saludarlo brevemente por verónicas de salida y lo intentó por ambos pitones. No dejó de intentarlo para lograr estructurar la faena, pero el animal no le dejó ligar más de un pase seguido con la muleta. Tampoco tuvo suerte en los aceros, tras dos pinchazos remató con media estocada escuchando un aviso.

Javier Cortés regresaba a Madrid tras sus últimas actuaciones en el año 2022. El 10 de mayo dejó muy buenas sensaciones tras cortar una oreja en una gran tarde de la ganadería de El Pilar y el 18 de mayo fue ovacionado en una buena faena ante un toro de Pedraza de Yeltes. Hoy volvía con las mismas ganas que la primera vez que hizo el paseíllo en el coso madrileño. Su tarde ha sido bastante desigual, comenzó ante un segundo similar en características al primero y que fue recibido con una gran ovación por parte de los tendidos. Cortés lo saludó por medias verónicas hasta llevarlo al caballo donde apenas se empleó. El animal fue bastante complicado desde banderillas porque perdió bastante movilidad. Con la muleta Cortés fue muy breve, pero pudo dejar detalles muy limpios y destacó una serie por naturales impecable. Fue una faena de oreja, pero lamentablemente fue empañada por la espada, fue silenciado.

Con el quinto Cortés tampoco tuvo muchas posibilidades, era un animal con mucha longitud de pitón, estrecho de sienes, al que le faltaron clase y entrega. Le costó mucho arrancar la faena, pero a pesar de ello luchó por labrar una buena faena, estando muy firme y con muy buena colocación en todo momento. Cortés dejó muletazos muy encajados, pero no tuvo la posibilidad de llegar a los tendidos. No tuvo más opciones que decidir finalizar, tras media estocada fue premiado con palmas.

Francisco José Espada estuvo presente en Las Ventas el año pasado hasta en dos ocasiones: la primera en San Isidro, dejando muy buenas sensaciones y la segunda en julio con toros de Robert Margé donde sufrió una complicada cornada de 20 cm en el muslo derecho. Hoy volvía a pisar el albero madrileño con la voluntad que le caracteriza. Saludó al tercero a la verónica, un animal de las mismas características que los anteriores con poca entrega que le dio muy poco juego y peligroso en algunas ocasiones. A pesar de las complicadas características del animal Espada pudo dejar grandes detalles, como el comienzo de su faena de muleta por ajustados estatuarios que consiguió levantar los tendidos. Tras algunas series desligadas por ambos pitones finalizó por manoletinas muy ajustadas, terminando de animar al público. Finalizó tras un pinchazo, recibió una ovación. Demostró mucho valor.

Terminó la tarde ante un sexto más armónico y de mejores condiciones que el resto, salió Espada a no dejarse nada de valor, algo que demostró durante su faena. Lo tenía todo muy claro. Midió hasta el milímetro al animal para poder sacar todo lo que tenía. Espada aprovechó el recorrido del animal por el pitón izquierdo, le cogió el ritmo y le dio distancia para poder sacarle varias series extraordinarias al natural. Casi alcanza el trofeo, una lástima que no tuviera suerte en los aceros, aun así recibió una fuerte ovación.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Corrida de toros Goyesca. Segunda de la Feria de la Comunidad de Madrid. Tres cuartos de entrada.

Toros de El Montecillo.

Fernando Robleño: ovación y silencio.

Javier Cortés: silencio y silencio.

Francisco José Espada: ovación y ovación.