Facebook: Nace ‘Hulk’ un perro de color verde

Gipsy es una perrita de raza pastor alemán que estaba a punto de tener cachorritos. Sus dueños esperaban con emoción ese momento en que su mascota se convertiría en madre. Gipsy tuvo un parto supervisado por el veterinario que no se dio cuenta de una curiosa anomalía hasta que llegaron los perritos. Un total de 8 perritos sanos y con ganas de llenar la vida de Gipsy y sus dueños llegaron a este mundo. Todos eran pequeños pastores alemanes negros y marrones, menos uno, ‘Hulk’ como lo llamó la familia era de color verde.

Una anomalía provoca que nazca un perro verde

A puppy rightfully named Hulk! One WNC family was shocked when this little guy came into the world with his bright green color. https://t.co/xCeaDluIue pic.twitter.com/zYDHBG8eU0

