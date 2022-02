María Jesús Garnica ha lanzado Biguel, una nueva firma de zapatos infantil que promete convertirse en un referente del sector del calzado español. No sólo porque apuesta por el diseño tradicional, sino porque además se compromete con la fabricación y el comercio local. Todos los modelos de Biguel están fabricados en España por manos expertas y artesanas.

Pero, ¿quién está detras de Biguel?

María Jesús Garnica es licenciada en Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia de Comillas, en la facultad de ICADE se especializó en marketing y, además, cuenta con una extensa experiencia en diferentes empresas de moda, consumo y agencias de comunicación. De manera paralela, además, desde 2010 también ha creado contenido para su blog personal y sus redes sociales. En YouTube acumula miles y miles de seguidores, y ello le ha permitido profesionalizarse como influencer y colaborar con marcas de moda, belleza, viajes, decoración y estilo de vida.

Cuando María Jesús Garnica anunció a su comunidad de seguidores que iba a lanzar una tienda online, muchos imaginaban que se trataría de una firma de moda femenina, un negocio en el que se han aventurado muchas influencers de moda. Sin embargo, nadie esperaba que se tratara de una firma de calzado infantil.

Ella misma, de hecho, explicó en un vídeo de su canal que su experiencia como madre le había dado la idea de crear una zapatería online que ofreciera calzado infantil de calidad fabricado a mano en España, en una gran variedad de diseños, números y colores, ya que a ella misma le resultaba difícil encontrarlo de tal manera para su hijo.

Un proyecto personal, empresarial y familiar

Biguel no es sólo un proyecto personal, sino también familiar, y María Jesús Garnica ha querido plasmarlo en el logo y la marca comercial, que se ha diseñado inspirándose en su perrita Beagle Juliet.

Su marido, el periodista y fotógrafo Ramón Rodríguez Colubi, que ha apoyado y trabajado con María Jesús Garnica en toda su trayectoria de influencer, es también el responsable de las imágenes de la zapatería online, que transmiten el estilo elegante y alegre de la firma española.

Biguel es una empresa familiar española, y por eso busca ayudar a las familias que confíen en la firma para los primeros pasos de sus peques, y por eso cuentan con una serie de descuentos para los padres que repitan sus compras en la tienda online.

El regreso del calzado infantil más profesional

Biguel recupera los diseños de zapatos clásicos, los de toda la vida que antes compraban nuestras madres y abuelas en tiendas tradicionales de barrio. Con el tiempo, esas tiendas físicas, han ido desapareciendo y muchas madres actuales no quieren renunciar a que sus hijos calcen los mismos zapatos que ellas y sus hermanos llevaron cuando eran pequeños. Pero, por otro lado, esas mismas madres, ya sea por el estilo de vida o ritmo de trabajo actual, ya no tienen tiempo para acudir a una o varias tiendas para buscar zapatos para sus hijos.

Una tarea que no siempre es sencilla ya que en la mayoría de las ocasiones, no se encuentra a la primera el calzado infantil en el modelo, color y número de pie deseado. Es por esto que Biguel consigue satisfacer la necesidad de las madres modernas de conseguir los zapatitos clásicos de sus hijos con un solo clic y recibirlos cómodamente en casa, en el trabajo o donde se quiera.

Hasta hace no mucho, muchas madres eran reticentes a comprar calzado infantil en tiendas online, porque les preocupaba el proceso de compra o no acertar con el número de pie. Pero tras la pandemia, raro es el consumidor que no ha recurrido a las tiendas online y ha adquirido soltura y confianza con el comercio online. Y para acertar con el número de pie, es tan fácil como medir el pie del pequeño y consultar la tabla de medidas que hay indicada en la zapatería online.

Comprar online es fácil

Además, es un hecho que los padres que compran por primera vez zapatos a sus hijos, se sorprenden por la facilidad del proceso y repiten sin dudarlo cuando los zapatitos se quedan pequeños y necesitan pedir el siguiente número.

La tienda online de Biguel ofrece un proceso de compra fácil, rápido y seguro. La empresa hace envíos a todo el mundo, y los gastos de envío son gratuitos en pedidos de más de 50 euros en la Península. También ofrece la opción de solicitar envío urgente con entrega al día siguiente.

Otra tendencia de moda infantil que vuelve a verse cada vez más, es el vestir y calzar a los hermanos iguales o conjuntados con las mismas prendas, colores, estampados…y Biguel se adapta a esa moda ofreciendo modelos de calzado en la misma piel para bebés, niños y niñas. De esta manera, los hermanos no sólo pueden vestir igual, sino que también pueden llevar zapatitos de piel iguales o del mismo color adaptados a su edad.

Altísima calidad made in Spain

Biguel ofrece calzado de primera calidad fabricado a mano de manera exclusiva en Alicante. Todos los zapatitos infantiles son fabricados con pieles que se adaptan a los delicados pies de los más pequeños.

Por un lado, los peques, o zapatos para bebés preandantes, son elaborados sin suela en la piel más delicada con un tacto suave. Una opción recomendada para quienes aún no se han lanzado con sus primeros pasos. Y por otro lado, para los niños y niñas que están empezando a caminar, zapatitos con la parte interior fabricada con forro de piel natural, protector de punteras y talones, planta con puente anatómico y suela de cuerolite antideslizante.

En la colección de Biguel, se puede encontrar zapatos con diferentes tipos de cierre, como cordones, hebillas o velcro, para adaptarse a los gustos y necesidades de los peques y evitar que se quiten el calzado con facilidad.