Jenny cuenta que su experiencia en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ya vale la pena.

Melyssa ha sido la escogida por Santana en su final de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La final del tronista ha sido muy emocionante. Tanto Jenny como Melyssa tenían muchas posibilidades de acabar con el tronista, pero solo una podía hacerlo finalmente. Y esa ha sido Melyssa.

La primera expulsada fue Amal, luego vino la despedida de Kathy y, finalmente, la elección de Melyssa. Santana ha dicho que no puede controlar su corazón y que, aunque Jenny es una chica maravillosa, no puede hacer algo que no le diga su corazón. Jenny, aunque triste, lo ha entendido perfectamente y está igual de agradecida por todo.

Jenny y Melyssa han tenido una lucha muy elegante. Es por eso por lo que ahora, en la final, ambas tenían solo buenas palabras para la otra. Jenny le ha deseado lo mejor a la pareja y Melyssa, por su parte, ha comentado de Jenny que es una persona maravillosa. Y así ha terminado el trono de Santana en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Sin llantos, ni dramas.

Esperamos que Melyssa y Santana sean muy felices y disfruten del amor que han cosechado durante estos meses.