El pretendiente no ha aguantado más después de que la tronista le diera una cita sin cámaras a Miguel

La semana no ha podido empezar peor para Jenni en su trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’. A pesar de la alegría de tener a su hermana biológica, que conoció el pasado viernes en el programa de Telecinco, ‘Volverte a ver’, a la tronista no le ha durado mucho la alegría, y es que sus pretendientes le han dado hoy mucho trabajo.

Miguel regresaba de un viaje de unas semanas en las que había estado ausente en el programa. Y venía con una confidencia que volvía a afectar a Jenni y Martí. La sospecha de que ambos pueden estar juntos fuera del programa, sigue vigente en la mente de Miguel, que anunció a Jenni que había visto una foto por Instagram de Martí con una chica. Esa foto se la había hecho llegar Violeta.

Para aclarar todo esto, Miguel ha pedido a Jenni una cita sin cámaras en ‘MYHYV’, algo a lo que Toñi Moreno no se ha opuesto. El problema ha llegado después. Cuando Jenni se ha decidido por dar la cita a Miguel, Josua se ha quitado su cartel y se ha marchado del programa, “yo me voy, no puedo soportar esto” explicó visiblemente enfadado.

Jenni, que no entendía nada, intentó hablar con Josua, pero el pretendiente parecía tener la decisión muy clara, y sin escuchar explicaciones, se ha marchado del programa. Y no ha sido el único en marcharse.

En el bando de Manu, Isa, en el punto de mira desde la semana pasada por una confidencia suya de un chico en un hotel, también ha decidido marcharse, argumentando que se quería ir porque ha “visto gestos en Manu que no van con ella”. Toñi Moreno le ha preguntado si era por lo del hotel, e Isa ha dicho que no.