Irene Rosales ya no se fía de Antonio Tejado en ‘Gran Hermano DÚO’

La mujer de Kiko Rivera no tiene los mismos amigos que su marido en la casa de 'GH DÚO'

Los concursantes de ‘Gran Hermano DÚO’ ya miran de reojo hacia la final del concurso. Las alianzas parecen estar definidas, pero en las últimas semanas, la casa ha ido cambiando poco a poco tras los tensos encontronazos vividos entre Antonio Tejado, Ylenia y María Jesús. Lo que parecía ser una casa unida en contra de María Jesús Ruiz, ha girado hasta tener varios frentes abiertos entre los concursantes.

Carolina se siente más sola que nunca, Juan Miguel parece que no está, e Irene Rosales ya ha comenzado a no fiarse de Antonio Tejado, uno de los mejores aliados de su marido en la casa. Aunque ella no lo ve así. Según Irene, Antonio Tejado está más cerca de Alejandro Albalá que de Kiko Rivera, y piensa que en algún momento lo traicionará en ‘Gran Hermano DÚO’.

“Al final Antonio para el primero que tira es para Alejandro. Lo he visto un gesto feo, por Kiko” comentó Irene, que ha ido siendo consecuente esta semana con sus actos. Primero nominó con dos puntos a Antonio, por no querer nominar a gente con la que se encuentra más cómoda en ‘Gran Hermano DÚO’. Igualmente, Irene se posicionó a favor de María Jesús para que no abandonara la casa la semana pasada, lo que le ha costado más de una discusión con su pareja Kiko Rivera.

“Antonio no es mi amigo, yo lo he conocido aquí dentro” explicó Irene, dejando claro que para Kiko será un intocable, pero para ella no. La final está cerca y parece que cada concursante comienza a posicionarse para que la audiencia sea la que decida.