Sofía y Candela ya han podido hablar con sus respectivas ex parejas y han vuelto los viejos fantasmas

La semana en ‘Gran Hermano DÚO’ va tener al espectador pendiente de la casa, y del 24 horas, durante muchos momentos. Telecinco decidió avivar el espectáculo de la casa con la entrada de tres ex concursantes y jugarse la repesca en esta semana. Evidentemente la audiencia picó el anzuelo, y la carnaza está servida de nuevo en la casa. Sofía, Candela y Fede, uno de los tres volverá a estar en la casa como concursante el próximo jueves.

Sofía y Candela no han tardado mucho en sentarse a hablar con sus ex, dentro de la casa, y así promocionarse para que los espectadores las mantengan dentro. Ambas saben que la decisión va a estar entre ellas dos, y no van a parar ni un minuto de crear situaciones para que la audiencia valore su juego dentro de ‘Gran Hermano DÚO’.

Candela ha tenido que oír explicaciones de Antonio Tejado, y su lío con María Jesús Ruiz. “Yo, lo de María Jesús, lo he hecho egoístamente, mirando por mí” confesó Tejado. La pareja ya ha roto por completo su relación, y Candela ha entrado para dar la puntilla a Tejado. Con la lección aprendida de fuera, Candela sabe que tiene el poder entre sus manos para quedarse en la casa.

Por su parte, Sofía y Alejandro han mantenido una conversación sobre su relación. Sofía se ha abierto a los compañeros de la casa y ha acabado llorando delante de todos, pero Alejandro sigue sin entender que no quiera estar con él. La navarra ha entrado en el mejor momento de Albalá, y Carolina se lo ha recordado al gaditano, “con lo bien que estaba tú ahora”, y más con su acercamiento a Ylenia.

Mañana martes, uno de los tres saldrá de la casa, y todo pinta a que Fede será el expulsado, y Candela y Sofía se jugarán la repesca el jueves.