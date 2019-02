‘GH DÚO’: Antonio Tejado la lía en la última fiesta de Guadalix de la Sierra

Ylenia estalla ante la insistencia de Antonio Tejado en 'GH DÚO'.

La última fiesta de la casa de ‘GH DÚO‘ no ha sido igual de divertida y agradable para todos. El Súper les dio un micrófono y un altavoz a los concursantes, pero Antonio Tejado decidió hacerse dueño de él. Tanto es así que no dejó disfrutar al resto de la música y, como le echó luego en cara Ylenia, no les ha dejado desconectar.

Antonio y Alejandro se hicieron con el micrófono. Se entrevistaban, cantaban y gritaban. Ellos se lo estaban pasando muy bien, pero no todos estaban de acuerdo con la forma que han tenido de divertirse. Kiko y Raquel confesaron que “estaban siendo muy pesados”. Pero eso no fue lo peor.

El momento más tenso llegó cuando Carolina e Ylenia le confesaron a Antonio en el baño lo que todos estaban pensando. “Le has dado la chapa a toda la casa esta noche”. Antonio, creyendo que Ylenia y Carolina se quejaban en nombre de otros, intentó saber quienes se habían quejado de su actitud en la fiesta de ‘GH DÚO’.

Ante esta insistencia, Ylenia ha estallado: “Antonio, todo el mundo, toda la casa. Los súper, los Pokémon, todo el mundo tío. El suelo, las paredes, los espejos…”. Pero el sevillano no se ha rendido y ha seguido insistiendo. Tanto Ylenia como Carolina han tenido que aclararlo a gritos: “Toda la casa, Antonio”.