El cómico acudió a la casa de Motos para arreglar una cuenta pendiente con el presentador

El cómico y actor, Berto Romero, fue el protagonista de ayer noche en ‘El Hormiguero‘, y la cosa empezó tensa entre Pablo Motos y él. Todo se remonta hasta hace unas semanas cuando Berto Romero acudió al programa de David Broncano, ‘La Resistencia’, para compartir con los espectadores algo que le había pasado con la creación de un grupo de WhatsApp.

El caso es que Berto quería invitar a unos cuantos amigos, famosos en su mayoría, a su nuevo espectáculo en Madrid, pero en vez de crear una lista de difusión, Berto creó un grupo con 115 personas. Todas esas personas, entre las que estaban David Broncano, Pablo Motos, Antonio de la Torre o Alex de la Iglesia, comenzaron a trolear a Romero por su acción, ya que ahora gente a la que no conocían podía saber su número de teléfono.

El humorista ya pidió perdón a Pablo Motos, que fue de los primeros que salió del grupo, y anoche se vio cara a cara con él y recibió una esperada reprimenda de Pablo. “¿Pero por qué me metes ahí?”, comentó Pablo. “Porque me he hecho mayor de golpe y no me he dado cuenta”, respondía Berto Romero entre risas. “Ahora mi teléfono lo tienen 114 personas que yo no conozco”, añadió Pablo Motos en ‘El Hormiguero’.

Berto comentó que se salió del grupo por nervios y tiró el móvil. Pero claro, uno de esos miembros se convirtió en el administrador y añadió a Berto de nuevo al grupo, lo que, según Berto, está “condenado en ese grupo” porque jamás podrá marcharse. “Me llaman líder todas las mañanas, y me trolean todo el rato”, afirmó Berto entre risas.

Hicieron las paces y Pablo Motos afirmó que no se molestó con Berto, pero tampoco entendió mucho el propósito del grupo.