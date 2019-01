‘First Dates’: Mamen, la concursante más desconfiada de ‘First Dates’

La cuidadora de Reus no le ha convencido nada su cita en 'First Dates'

Nueva noche de citas en el restaurante de Carlos Sobera donde hemos conocido a una serie de parejas que han ido a buscar el amor y que han derrochado buen humor con sus citas en ‘First Dates’. La primera pareja que hemos visto entrar por el restaurante ha sido a Araceli y Juanma. Araceli, una chica amante de Egipto, de los jeroglíficos y de los tatuajes, “si viene un chico con malos tatuajes me voy”.

A Juanma, por su parte, no le interesaba para nada el mundo egipcio, pero si que tenía una serie de tatuajes muy llamativos que han convencido a Araceli. Juanma ha cautivado a Araceli con sus dos tatuajes en los ojos de las monedas de Caronte, y ha conseguido llamar la atención de Araceli. A pesar de los tatuajes y el buen rollo desprendido en la cita de ‘First Dates’, les ha faltado afinidad, aunque eso no ha sido excusa para que se fueran juntos de la mano a tomar algo.

Seguidamente hemos conocido a Mamen, una cuidadora de 59 años que buscaba a alguien con quien compartir su vida y, sobre todo, casarse por segunda vez. Pero llegó José Antonio, y a Mamen los hombres con la camisa de manga corta no le dan buena impresión. “Me ha chocado que llegara con la camisa de manga corta” comentó Mamen al ver su cita.

Pero no fue la única cosa que no gustó a Mamen de su cita. “No me ha gustado mucho la zona donde vive” segunda apreciación de Mamen sobre su cita. Aunque a José Antonio no le pareció mal su cita con Mamen, la catalana siguió desconfiando de su cita. José Antonio explicó había estado casado y luego con otra mujer, y otro punto en contra para el de Barcelona. “No me ha hecho mucha gracia tampoco que haya cambiado de mujer” la puntilla final de Mamen para una cita abocada al fracaso.