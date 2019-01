La presentadora de los próximos Premios Goya acudió al programa de Motos para presentar su próxima película, 'Bajo el mismo techo'

La semana comienza en ‘El Hormiguero‘ con la visita de las actrices y presentadoras, Silvia Abril y Ana Morgade, que han presentado en Antena 3 el estreno de su próxima película, ‘Bajo el mismo techo’, una comedia que cuenta también con la presencia de Jordi Sánchez, Daniel Guzmán y Malena Alterio.

Pero Pablo Motos aprovechó el momento para hablar con Silvia Abril sobre su próximo reto junto a Andreu Buenafuente con la presentación de los Premios Goya, el 2 de febrero. Motos se refirió a la presión que últimamente los espectadores, sobre todo en redes sociales, ejercen a los presentadores del evento, “hagas lo que hagas te van a criticar” comentó Motos. “Le hemos echado morro, ovarios y testículos” contestaba Silvia Abril, que asegura que ella estará “muy loca” ese día y Andreu pondrá la calma.

La presentadora mandó un mensaje desde ‘El Hormiguero’ a todos aquellos haters que la critiquen desde Twitter por ejemplo, “señores de las redes, hace dos años que no estoy en Twitter. He olvidado mi contraseña, no puedo entrar. Así que digan lo que digan no podré leerlo” admitió Abril entre las risas de Morgade y Motos a su lado.

La actriz admitió en ‘El Hormiguero’ que Andreu y ella intentarán hacerlo lo mejor posible, y hacer olvidar a los anteriores presentadores, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, que no dejaron muy buen sabor de boca en 2018.