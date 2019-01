‘GH DÚO’: Sofía y Kiko Rivera, guerra abierta en la casa de ‘Gran Hermano DÚO’

La navarra sostiene que Kiko se ha aprendido su vida, y eso le da un poco de miedo

Kiko Rivera y Sofía Suescun son, posiblemente junto a Ylenia, los dos concursantes que más debate están generando en estas primeras semanas de convivencia en ‘GH DÚO’. Desde hace unos días ninguno de los dos se pueden ni ver y han comenzado a hacer campaña el uno contra el otro dentro de la casa.

Los tres puntos que endosó Kiko a Sofía no gustaron nada a la navarra, que que piensa que sus razones no eran válidas (Kiko acusa a Suescun de estar malmetiendo entre Raquel e Ylenia). Por eso Sofía no quiere enterrar el hacha de guerra con Kiko, al que considera un rival a tener en cuenta, y ella aludió que el hijo de la Pantoja la ve como una persona fuerte dentro de la casa y por eso la nominó. “Es un sin huevos y un traicionero” comentó Sofía a Alejandro.

Kiko Rivera piensa que deben bajar de la nube a Sofía, y que dentro de la casa hay gente que “ha vivido más que ella”. Pero Sofía no se queda callada en ningún momento y en el confesionario comentó que hasta siente un poco de miedo porque Kiko Rivera ha traído aprendida topa su vida. Además, Suescun dejó un recadito en el confe, que no sería de extrañar que vieran en la próxima gala, aludiendo a la madre de Kiko y comparándola con la suya. “La mía, más humilde, ha conseguido más cosas que su madre” apuntó Sofía Suescun.

Los posicionamientos de ayer noche dejaron claro que Sofía y Kiko han entrado en una guerra abierta y que solo la expulsión de alguno de los dos romperá este mal rollo que los domina actualmente en ‘GH DÚO’.