‘Sábado Deluxe’: Tamara, la ex de Kiko, también habla sobre su adicción a las drogas

Tamara y Kiko gastaron más de 150.000 euros en drogas.

Parece que el hecho de que Kiko Rivera confesara su adicción a las drogas en ‘GH DÚO’, ha provocado que otras personas de su entorno confiesen lo mismo en público. Este es el caso de Tamara, su expareja, que ha acudido a ‘Sábado Deluxe’ para hablar sobre su época de adicción a las drogas cuando era pareja del hijo de la tonadillera.

Tamara ha contado a Jorge Javier que cuando estás dentro de “ese mundo”, no eres consciente de lo que estás haciendo y de que estás poniendo tu vida en peligro. La ex de Kiko ha contado que se ha gastado más de 150.000 euros en drogas mientras estaba con el DJ y que tenían un gran problema de adicción que no eran capaces de ver.

“Me dejaba llevar por el momento”, ha dicho Tamara en ‘Sábado Deluxe’. Parece que ambos se dejaban llevar y que no tenían ningún tipo de control, lo cual era un problema ya que en cualquier momento podían morir por sobredosis. Por suerte, ambos están ahora limpios y llevan bastante tiempo sin consumir.

Tamara ha contado que cuando su relación con Kiko Rivera acabó ella no dejó de consumir. Lo hizo solo cuando supo que estaba embarazada y que podía poner en peligro la vida del bebé que llevaba dentro. Y ya van ocho años y medio.