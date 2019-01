‘Mujeres y Hombres y Viceversa’: La respuesta de Jenni a Claudia que sorprende a sus pretendientes

Claudia le propone a Jenni un café fuera de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Claudia ha vuelto a ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ con una sorpresa. No solo le gustaría pretender a un chico en esta ocasión, sino que también le gustaría “tomarse un café” con una de las tronistas, con Jenni. El plató se ha puesto casi en pie al escuchar la noticia de Claudia, y el programa ha decidido proponerle a Jenni esta cita.

La tronista no ha descartado esta cita, es más, tiene curiosidad por saber qué es lo que le gusta a Claudia de ella. Jenni ha admitido que “nunca me he fijado en una chica, pero sí que me entra curiosidad por saber qué piensa y un café pues sí que me tomaría con ella”. Nagore le ha aclarado a Jenni que Claudia quiere algo más que un café y ella ha contestado que “Yo no he tenido esta experiencia, por vivirla no pasa nada“.

Los pretendientes de Jenni en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se han puesto a la defensiva ya que piensan que si su tronista queda con la chica pueden tener una nueva rival difícil de superar. Jenni ha contestado a sus chicos que “no hay que dramatizar“. ¿Se producirá finalmente esa cita?

No te pierdas los próximos programas de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para conocer el veredicto final. ¿Tomarán un café y algo más? ¿Tendremos un trono de chicos y chicas?