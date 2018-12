Famous es el ganador de ‘OT 2O18’

Famous se ha hecho con el ansiado premio de 'Operación Triunfo 2018'

Amaia, ganadora de la anterior edición de ‘Operación Triunfo’, ha sido la que ha pasado el testigo al siguiente ganador. ¿Quién ha ganado ‘OT 2018’? Famous. El único chico de los finalistas es quien, finalmente, se ha hecho con el ansiado premio por su trayectoria en el programa.

Alba Reche, Famous, Julia, Natalia y Sabela eran los nombres de los finalistas, pero solo uno ha podido convertirse en el ganador del programa. Y ese, como hemos dicho, ha sido Famous. Julia ha sido la quinta finalista, mientras que Sabela ha sido la cuarta. El tercer puesto ha sido para Natalia y el segundo puesto para Alba Reche.

En cuanto a los temas escogidos, Alba cantó “Creep” de Radiohead (v.Scott Bradlee’s PJ); Famous, “And I Am Telling You I’m Not Going” de Jennifer Hudson; Julia, “Déjame ser” de Manuel Carrasco; Natalia, “Never Enough” de Loren Allred, y Sabela, “Tris Tras” de Marful.

Tras conocer el ganador de ‘OT 2018‘, la Academia ha cerrado sus puertas esperando a nuevos concursantes para la próxima edición. ¿Tendremos ‘OT 2019’ después de las polémicas que hemos vivido en la edición que acaba de terminar? ¿O quizá los profesores de la Academia de ‘OT’ han preferido descansar durante un largo periodo?