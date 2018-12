Ángel Garó vuelve al ataque contra Verdeliss en 'GH VIP 2018'

Ya hemos podido comprobar en varias ocasiones que la relación entre Ángel y Verdeliss no va a ningún sitio, especialmente después de la salida de la influencer de ‘GH VIP 2018‘. Ángel no soporta que defienda a Miriam y, en varias ocasiones, ha atacado a los hijos de la youtuber, algo que ella ya no consiente.

Mientras Mónica Hoyos estaba hablando de Verdeliss, Ángel soltó un comentario muy desafortunado que hizo que la youtuber se enfadase y le pidiese al humorista que dejara de meter a sus hijos en las conversaciones de la televisión. “He entrado yo como concursante”, ha matizado Verdeliss. Después de esto, Ángel hizo una acusación aún más grave: “A mí me contaste que te quedaste embarazada para entrar en el concurso“.

Verdeliss lo ha desmentido, es más, ha dicho que cuando se lo plantearon no tenía previsto quedarse embarazada. Álvaro, el productor de Zeppeling, también ha corroborado que la acusación de Ángel es totalmente falsa. Ante esta situación, Ángel le deseo la felicidad a la familia de Verdeliss y decidió marcharse por su propio pie del plató. No lo echó nadie, se fue él.

Tras este enfrentamiento, Verdeliss se derrumbó y acabó entre lágrimas. ¿Hasta cuándo Garó se enfrentará a Verdeliss? ¿Habrá puesto la productora punto y final a la participación de Ángel en las galas de ‘GH VIP 2018’?