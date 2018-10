‘First Dates’: Lidia y Eduardo coinciden en todo, menos en una segunda cita

Lidia ha llegado al restaurante de ‘First Dates’ para buscar el amor, a pesar de ser muy joven. Lidia ha tenido la oportunidad de elegir a su cita y es que el programa ha traído a tres chicos diferentes para que ella escogiese al chico con el que más feeling tuviera. Y eso hizo Lidia.

Carlos le ofreció un teléfono rojo para que hablase durante un minuto con cada un de sus pretendientes. Dos de ellos, Noel y Jorge, son dos chicos muy deportistas, mientras que a Eduardo le gusta más la fiesta y viajar. ¿A quién ha escogido Lidia para tener su cita? A Eduardo ya que, según ha comentado, odia el ejercicio.

La cita en ‘First Dates’ ha ido muy bien, tan bien que todos dábamos por sentado que iban a decir sí a una segunda cita. Pero parece que estos dos chicos no se han llegado a gustar tanto como para tener una segunda cita fuera del programa. Lidia ha dicho que no, que no tendría una segunda cita con él, aunque sí que se iría de fiesta.

¿Hizo mal en escoger a Eduardo? Es posible que Lidia esté pensando sobre ello, pero la elección ya está hecha y parece que no ha sido la mejor. ¿Volverá a ‘First Dates’ para volver a buscar el amor?