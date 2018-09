‘First Dates’: Sergio es rechazado y pide modificar su respuesta

El programa de ‘First Dates‘ siempre nos da alguna que otra sorpresa. En esta ocasión, Sergio ha decidido que quería cambiar su respuesta al escuchar la de su cita. ¿Cómo ha sido? Vamos a contarlo y es que, sin duda, es una de las situaciones más extrañas que se han vivido en el programa.

Sergio y Aniela han tenido una buena cita. Han hablado, se han reído y han comido muy bien, pero parece que no han coincidido en muchas cosas y que eso de ser pareja no está demasiado claro, especialmente por parte de Aniela, que ha sido la que se ha mostrado más seria y distante.

No obstante, al llegar al final de la cita, Sergio dice que sí, que quiere tener una segunda cita con Aniela después de ‘First Dates’. Aniela ha dicho que por su parte no querría tener una segunda cita con Sergio ya que no ha notado que sea su media naranja.

Al escuchar esto, Sergio ha dicho que si pueden cortar la escena y volver a repetirla ya que cree que él no se ha explicado con la suficiente claridad. Ha dicho que, obviamente, no quiere tener una segunda cita como pareja, sino como amigos ya que hay cosas que no tienen en común y aún no han podido conocerse del todo bien.

Una noche en ‘First Dates‘ da para mucho, pero no para conocer a una persona al cien por cien. ¿Qué te parece la reacción de Sergio al ser rechazado?