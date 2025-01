Tráiler de ‘Opus’: Ayo Edebiri se enfrenta al líder de una secta interpretado por John Malkovich

Robert Eggers, Ari Aster, Alex Garland, Charlotte Wells…A24 lleva años promocionando la carrera de cineastas incipientes a través de óperas primas tan estimulantes como La bruja, Hereditary o Aftersun. Una libertad creativa con la que el sello independiente ha logrado alcanzar un estatus de calidad equiparable al que en la época dorada de Hollywood obtuvieron majors a la altura de la MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) o la United Artist. Ahora el siguiente en la lista de éxitos debutantes podría ser Mark Anthony Green, el cual ha escrito y dirigido Opus. Filme de terror del cual ya disponemos de un primer y estimulante tráiler.

El principal reclamo-más allá de la estimulante firma del estudio-reside en sus dos principales protagonistas. Porque por un lado tenemos a la estrella de The Bear, Ayo Edebiri y por otro, a la leyenda del dos veces nominado al premio de la Academia, John Malkovich. El eslogan comercial de Opus señala que «No hay culto como la celebridad» y precisamente eso es lo que representa en esta historia el personaje de Malkovich. Por ello, como si se tratase de una mezcla de películas entre Déjame salir o El menú, la propuesta de Anthony Green parece ser tan frenética como satírica y aunque en Estados Unidos vaya a estrenarse el próximo 14 de marzo, en España todavía no existe una fecha de estreno oficial. Aparte de Edebiri y Malkovich, en el resto del casting encontramos otros nombres conocidos como Juliette Lewis (Asesinos natos), Amber Midthunder (Predator: la presa), Murray Barlett (The White Lotus), Stephanie Suganami (Doctor Odyssey), Young Mazino (Bronca), Tatanka Means (Los asesinos de la luna) y Tamera Tomakili (Tiempo de victoria: la dinastía de Los Lakers). Pero, ¿de qué trata realmente Opus?

Tráiler de ‘Opus’

Opus parte del regreso tras 30 años de silencio de una estrella del rock misteriosa llamada Moretti (Malkovich). Con el motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, el icono de la música invita a un grupo reducido de prensa especializada, entre los que se encuentran los personajes interpretados por Edebiri, Lewis y Hamilton. La selecta selección de miembros de los medios acude a su remoto complejo donde Moretti vive a cuerpo de rey. Atrayéndolos hacia un juego misterioso en los que la motivación de sus planes parece bastante siniestra, lo que parece claro tras ver el tráiler es que ninguno de ellos se encuentra a salvo en las perdidas instalaciones ocupadas por los miembros de su culto.

Al igual que el líder de la secta a la que da vida, este papel es para Malkovich su regreso a la primera línea de estrenos, después de unos años protagonizando títulos de serie B o que directamente, llegaban al mercado doméstico. El superviviente, Rehén letal, El río de la ira, El asesino de ángeles o Elefante blanco, una tendencia peyorativa para un intérprete de su talla, que parece que remite gracias a la pequeña pantalla, con su breve participación en Ripley y su aparición en New Look. En 2025, además de este papel, podremos verlo compartir elenco con Oscar Isaac y Gal Gadot en Hand of Dante y en Sacrifice, lo último del director francés Romain Gavras.

Ayo Edebiri es una estrella

Ganadora del Emmy y del Globo de Oro, Ayo Edebiri saltó a la fama internacional gracias a su personaje de Sydney Adamu en The Bear, serie que estrenó su tercera temporada el pasado 2024 y que actualmente, prepara una nueva ronda de capítulos que llegarán a Disney +. De hecho, Edebiri debutó en aquella temporada tras las cámaras, dirigiendo uno de los episodios. Antes, asistió a una clase para debutantes donde aseguró aprender que la única forma incorrecta de dirigir era la de «no comunicarse» y no «encontrar tu propio camino». En 2023 apareció en el episodio de Black Mirror: Joan es horrible y puso su voz el año pasado al personaje de Envidia en la versión original de Del revés 2.

En el futuro también la veremos compartiendo pantalla con Jamie Lee Curtis y Emma Mackey en Ella McCay, de James L. Brooks y en After the Hunt, lo nuevo thriller de Luca Guadagnino en el que el cineasta ha logrado reunir a Julia Roberts, Andrew Garfield, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg.

En España todavía tendremos que esperar para conocer la fecha oficial de Opus. No obstante y viendo el nombre de los implicados, el título podría llegar en los próximos meses o incluso, terminar siendo lanzada directamente al mercado del streaming.