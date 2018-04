Saidy, Ugo, Cora y Bea, los nominados de ‘Fama a bailar’

En las galas de los martes siempre se viven momentos de tensión y es que es el día en el que se escogen a los nominados de la semana en ‘Fama a bailar’. De estos cuatro nominados, dos tendrán que abandonar la escuela de baile en esta semana. ¿Quieres saber cuáles son los nominados de esta quinta semana de programa? Pues sigue leyendo.

Los chicos han dado todo de sí en este día pero, igualmente, dos bailarines serán los nominados y sus parejas las arrastradas para luchar entre ellos por la permanencia en el concurso de baile. La primera nominada de la noche ha sido Saidy. Es cierto que el toque de atención que le dieron a Ugo el pasado domingo ha dado resultado, pero en esta ocasión ha sido Saidy la que ha fallado y, por tanto, la que ha arrastrado a Ugo a las nominaciones.

Cora ha sido la segunda nominada de la noche, aunque tanto ella como su pareja, Bea, eran candidatas a la nominación. Parece que las chicas no tiene una buena relación y que la comunicación falla. Es por eso por lo que en los últimos días no hemos podido ver una buena coreografía por parte de las dos chicas. Finalmente, ha sido Cora la nominada y Beatriz la arrastrada.

Esta noche se enfrentarán los cuatro bailarines con coreografías individuales para ver quién es el que se queda en la escuela y quién el que se va. Cora y Bea son las favoritas para abandonar, pero hasta que no llegue el momento no sabremos qué es lo que pasará realmente.

Ayer ya dijimos que Valero vuelve a estar lesionado y que su puesto en la escuela de ‘Fama a bailar’ corre peligro. Es cierto que se encuentra un poco mejor, pero le han dado de plazo hasta el domingo para recuperarse por completo. Si no lo consigue, se verán obligados a expulsar a Valero y reemplazarlo por un nuevo candidato.

Pero no es la única mala noticia de hoy, Claudia también está lesionada. Ya sabíamos que tenía molestias en parte de la ingle y, finalmente, un par de horas antes de la gala ha tenido que decir que no bailaba. La joven no quería lesionarse aún más y por eso ha preferido confiar en su compañero y en que iba a sacar la coreo sin ningún problema.

No te pierdas la gala de esta noche de ‘Fama a bailar’ si quieres conocer al primer expulsado de la semana. Esta noche, a las 21:00 horas, en el canal #0 de Movistar +.