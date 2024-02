Los vídeos al más puro estilo ‘Black Mirror’ de las gafas Apple Vision Pro: «Da miedo»

El último lanzamiento de Apple, las gafas Vision Pro, suponen una revolución en la realidad virtual. Este dispositivo, que fue puesto a la venta este sábado 3 de febrero ya ha comenzado a causar sensación, y miedo, entre las personas debido a su peculiar forma de hacer que la gente se adentre a la realidad virtual y al Metaverso.

Además, las redes sociales ya se han hecho eco de este suceso debido a que múltiples vídeos de personas utilizando este dispositivo ya se han vuelto virales. «La tecnología avanza cada vez más rápido, tanto qué ya estamos enfermos» o «Esto es como Black Mirror», son algunos de los comentarios que los internautas hacen acerca del uso que las personas le dan a las gafas.

Un fenómeno en Estados Unidos

Estas gafas, cuyo precio está situado en los 3.500 dólares (3.252 euros), están causando furor en los Estados Unidos, siendo el uso de las mismas en la calle o en casa lo que más atrae a los usuarios. Un caso que ha llamado la atención y ha desatado la preocupación de forma colectiva tiene que ver con un conductor que fue detenido en California por circular usando este dispositivo.

El vídeo muestra al hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, vistiendo pantalones grises y una camisa negra de manga larga mientras conduce por una carretera en un lugar desconocido con el Apple Vision Pro cubriéndole los ojos mientras teclea al aire y no atiende al volante del vehículo. Más grabaciones que están viralizandose en las redes muestran a personas en el metro o caminando por la calle mientras llevan las gafas puestas y no prestan atención al entorno.

🇺🇲 | La policía detiene a un hombre mientras conducía un Tesla con un Apple Vision Pro. pic.twitter.com/MIOBGW17BP — ALERTAS MUNDIAL 🗺️ (@AlertasMundial) February 3, 2024



Por otro lado, varios usuarios que tienen en su posesión este dispositivo se han dedicado a publicar vídeos en primera persona para mostrar el funcionamiento de las gafas, que van desde poder ver deportes desde diferentes pantallas hasta poder traducir conversaciones en tiempo real o incluso poder visitar pisos que están a la venta desde tu casa, ya que Apple ha declarado que este es un dispositivo que «está diseñado para convivir con el mundo, no para salir de él».

Solo ha pasado 1 día desde que Apple lanzó Vision Pro, y la gente se está volviendo loca por ello. Aquí tienes 10 ejemplos salvajes que no querrás perderte : 1. Concepto de aplicación Deepfake de Apple Vision Pro pic.twitter.com/YsYBSCVKTU — Alejandro Martinez | IA (@copyelpadrino) February 4, 2024

Los Simpsons predijeron las gafas

No es casualidad que siempre que hay un suceso de este estilo siempre habrá un capitulo de los Simpsons que lo haya predicho. Concretamente se trata de un episodio de la temporada 28 titulado: Amigos y Familia, que gira en torno a la ocasión en que el Señor Burns contrata a los protagonistas para que vivan con él como si fueran una familia, pero sus interacciones se dan con la ayuda de unas gafas de realidad virtual.

Así son las Apple Vision Pro

Todas estas increíbles características que poseen las gafas tienen un por qué. Su visor está fabricado en un cristal pulido que permite visualizar correctamente el exterior, acompañado de un cuerpo en aluminio que las recubre. La correa es textil y cuenta con pequeñas pastillas que integran altavoces justo a la altura de nuestros oídos, para vivir una experiencia completamente inmersiva.

Su pantalla cuenta con más de 20 millones de píxeles para hacer la experiencia lo más realista posible. Además, cuanta con una ruleta en la parte superior que permite ajustar la distancia con la que poder visualizar las distintas aplicaciones o programas que se estén ejecutando, por voz o mediante gestos, para así convertir cualquier zona en la que estemos en nuestro teatro particular.

El compromiso de Apple con la privacidad y seguridad se mantiene firme en el Vision Pro, introduciendo Optic ID para una autenticación segura y garantizando que la información personal permanezca privada. Con el Vision Pro, Apple no solo redefine la experiencia de la computación personal sino que también establece un nuevo estándar en cómo interactuamos con la tecnología, manteniendo al mismo tiempo un fuerte enfoque en la privacidad y seguridad del usuario.