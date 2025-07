Tienes todos los servicios de streaming y no sabes qué ver

Seguro que te suena esto, llega la noche y la casa está en calma, te echas en el sofá y enciendes la tele con la idea de ver algo. Tienes Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+ y Apple TV+. Vamos, que tienes todos los servicios de streaming que se pueden tener. Y, sin embargo, pasan veinte minutos y sigues navegando entre menús, tráilers, listas de “imprescindibles” y recomendaciones que no te convencen. Al final, acabas apagando sin haber visto nada.

El síndrome del menú infinito

Elegir qué ver se ha convertido en una tarea. Antes ibas al videoclub y en cinco minutos salías con una peli. Ahora tienes miles de opciones delante y no sabes por dónde empezar. Todo compite por tu atención, y cuanto más catálogo tienes, más difícil resulta decidir. Es como entrar en un bufé con todo lo imaginable y acabar comiendo pan porque no te decides.

Lo curioso es que, en teoría, tener tanto contenido es una ventaja. Pero en la práctica, acaba saturándote. A veces no tienes claro si de verdad te apetece ver algo o simplemente estás navegando por inercia. Y eso, al final, cansa más de lo que entretiene.

¿Y si el problema no es la falta de tiempo?

No es que te falte tiempo. Es que te cuesta enfocarte en una cosa cuando tienes tantas distracciones a un clic. Empiezas una serie, la dejas al segundo capítulo. Te pones una película, pero en cuanto baja el ritmo, buscas otra. Has entrenado el pulgar para moverse por los menús, pero te cuesta quedarte quieto viendo algo entero.

Y lo sabes, muchas veces pasas más rato buscando qué ver que viendo algo de verdad. Te da la sensación de que hay tanto ahí fuera que cualquier elección es renunciar a todo lo demás. Como si fueras a perderte la buena, esa que está un poco más abajo en el catálogo.

Los algoritmos creen que te conocen (pero no)

Se supone que los algoritmos están ahí para ayudarte. Pero la mayoría de veces no aciertan ni de lejos. Te recomiendan cosas que ya viste, que no te interesan o que ha visto otra persona con la que compartes cuenta. A veces incluso te empujan hacia lo que “toca” ver, lo que todo el mundo comenta, aunque no te apetezca nada.

Y tú te dejas llevar porque parece más fácil seguir la corriente que buscar lo que realmente te gusta. Pero cada vez te cuesta más encontrar algo que conecte contigo. Y cuando lo haces, te sorprende. Porque pensabas que eso ya no pasaba.

Menos plataformas, más criterio

Quizá el problema no es cuántos servicios de streaming tienes, sino cómo los usas. Últimamente, te has dado cuenta de que ver menos cosas con más intención te sienta mejor. No necesitas tres suscripciones más, sino recuperar el criterio. Elegir por ti, no por lo que marca el algoritmo. Volver a ver algo que te gustó. Darle una oportunidad a una historia sin distracciones.

Porque tenerlo todo no sirve de nada si nada te atrapa. A veces basta con una sola serie, una sola película, para reconectar con ese placer sencillo de dejarte llevar por una historia.