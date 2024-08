Mi aire acondicionado es más eficiente todavía gracias al Tado V3+

Atrás quedaron los tiempos en los que climatizar una vivienda en verano, suponía pasar del calor extremo a un frío fuera de lo común. A la mejora de los diferentes sistemas de aire acondicionado y climatización, se unen los dispositivos que ayudan a optimizar la gestión de la temperatura en un hogar. Por eso, el Control de Climatización Inteligente Tado V3+ es esencial para quienes deseen tener el control en todo momento de la temperatura en su hogar. Te cuento como este dispositivo es el aliado perfecto para ahorrar dinero en la factura eléctrica y tener una gestión eficiente de la temperatura en casa.

Así es el Tado V3+

El Tado V3+ es un dispositivo de pequeño tamaño compatible con gran cantidad de modelos de aires acondicionados. Su cometido es muy sencillo, hacer una gestión integral de tu equipo para evaluar en todo momento su funcionamiento, y así tener el grado de climatización que necesitas en tu hogar. Para ello, la aplicación móvil se presenta como el aliado perfecto para conseguirlo, ofreciendo muchas posibilidades diferentes.

En cuanto al dispositivo, pasa totalmente desapercibido y viene preparado para instalarlo en pared, o bien, tenerlo posado en el lugar que desees. Simplemente asegúrate de tener una red WiFi próxima para que pueda ofrecerte todas sus posibilidades. De la misma manera, el proceso de configuración es muy sencillo, ya que se hace paso a paso a través de la propia app.

La app es su motor

La aplicación Tado, disponible tanto para iOS como para Android, es el centro de control del dispositivo. Desde esta app, los usuarios pueden encender o apagar el aire acondicionado, ajustar la temperatura, y cambiar modos de funcionamiento desde cualquier lugar en el que te encuentres. Por ejemplo, lo he encontrado muy útil para tener el salón a la temperatura perfecta al llegar a casa. Por eso, una de las características más interesantes es la capacidad del dispositivo para utilizar la ubicación de los usuarios. Mediante la geolocalización, el V3+ apaga automáticamente el aire acondicionado cuando no hay nadie en casa y lo enciende poco antes de que llegues, optimizando así el uso de energía y garantizando siempre el máximo confort.

El dispositivo Tado V3+ es compatible con los principales asistentes de voz como Amazon Alexa, Google Assistant, y Apple HomeKit. Esto permite que con una sola orden puedas, apagar o encender la climatización. Aunque pueda aparecer algo que no sea muy útil, todo lo contrario. Las siestas de verano en el sofá toman una dimensión diferente cuando con una sola orden de voz y medio dormido pides que se apague el aire acondicionado, sin necesidad de manipular nada.

La aplicación ofrece informes detallados sobre el consumo energético, dando consejos sobre cómo reducir el uso de energía y, por tanto,, las facturas. muchos de nosotros, hemos dejado de perder el miedo a poner el aire acondicionado por el alto precio de la energía eléctrica en determinados días, ahora la gestión es mucho más eficiente.

Programación Inteligente: la gran baza

Si hay algo útil en este dispositivo es la capacidad de crear tus propios horarios personalizados, consiguiendo que el equipo funcione solamente cuando lo necesitas. Desde la aplicación es muy cómodo crear cualquier horario y ajustarlo a tus propias necesidades. Cabe decir que, en todo momento, la aplicación es totalmente intuitiva y cuenta con la ventaja de encontrarse en idioma español.

Realmente me ha sorprendido el uso de Tado V3+, ya que el primer momento pensaba que podría ser más difícil de utilizar. Gracias a que la aplicación está muy bien planificada y la interfaz es sencilla e intuitiva, la experiencia de uso es muy positiva. Además, responde de manera rápida, a cualquier orden que proporciones, actualizándose en todo momento.

Otro punto muy a favor de gestionar los sistemas de climatización con Tado V3+ es que detecta si tienes alguna puerta o ventana abierta, dando esa información en la aplicación y parando el equipo para que no se desperdicie energía.

Si además eres alguien que gusta de las estadísticas, los informes de ahorro energético son un punto muy favorable para saber cuáles son tus patrones de uso de la climatización. Con ellos puedes mejorar todavía más la eficiencia energética.

Por qué recomiendo el Tado V3+

En primer lugar, porque ayuda a ahorrar energía en el aire acondicionado, haciendo que puedas tener un control mucho más preciso de tu gasto y sabiendo que no vas a desperdiciar un kW sin que tengas resultado. La capacidad de ajustar la temperatura automáticamente permite que las diferentes estancias de tu hogar se encuentren siempre a la temperatura que deseas, sin necesidad de intervención manual por tu parte.

Es necesario reseñar que la instalación es bastante simple, y que, aunque en un principio pueda sentirte abrumado por la cantidad de funciones que ofrece la aplicación, la curva de aprendizaje es muy rápida. Automáticamente te vas haciendo con los diferentes controles y vas sintiéndote mucho más familiarizado con todas las posibilidades que ofrece el dispositivo.

El Tado V3+ ayuda a mejorar la comodidad en el hogar a la vez que nos introduce en la senda del ahorro y de la eficiencia energética. Por eso, es una opción muy a tener en cuenta para quienes desean encontrar el equilibrio entre el confort y el ahorro energético.

Este dispositivo tiene un precio que ronda los 95 euros, pero no me cabe duda de que se trata de una inversión que se recupera a medio plazo. Activamente, he conseguido un ahorro del 13 % en mi factura eléctrica con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero lo mejor de todo es que no me he sentido culpable cuando he conectado el aire acondicionado.