Speedtest es la app para conocer la velocidad a la que navegas en Internet

Cuando surgen dudas sobre la velocidad de nuestra conexión a Internet, ya sea en casa o en la calle, Speedtest se presenta como una aplicación imprescindible. Desarrollada por Ookla, esta herramienta gratuita se ha convertido en una de mis favorita por su facilidad de uso y la claridad con la que presenta los resultados.

Speedtest, alerta cuando la necesitas

La versatilidad de Speedtest es uno de sus mayores atractivos. No solo puedes utilizarla en tu teléfono o tablet, sino que también está disponible a través del navegador web desde cualquier ordenador. Su interfaz, disponible en español, es tan intuitiva que no necesitarás ningún tipo de guía para empezar a usarla. Además, no requiere registro alguno para que puedas utilizarla, sin duda, un punto muy a su favor.

Al abrir la aplicación, te recibirá un botón redondo central que es tu puerta de entrada a las mediciones. Con un simple toque, Speedtest se conectará y comenzará a leer tanto la velocidad de subida como la de bajada.

Si estás usando un dispositivo móvil y quieres medir la velocidad de tu conexión de datos, asegúrate de desactivar el WiFi. Por el contrario, si tu objetivo es conocer la velocidad de tu red doméstica, ya sea desde el móvil o desde un ordenador, simplemente asegúrate de estar conectado a tu red WiFi antes de iniciar la prueba.

Pero Speedtest va más allá de las simples mediciones de velocidad. También te proporciona información sobre la latencia, medida en milisegundos, un dato clave para entender el rendimiento real de tu conexión. Aunque la aplicación elige automáticamente el servidor para realizar las mediciones, también te da la libertad de seleccionar el que prefieras, aunque los resultados no suelen variar de forma alarmante.

Una característica interesante de Speedtest es su sección de mapa. Al acceder a ella, la aplicación te localiza y te muestra el tipo de cobertura disponible en tu área. Esta función es particularmente útil para descubrir zonas con mejor señal o, sorprendentemente, áreas que aún en 2024 carecen de cobertura.

La simplicidad y precisión de Speedtest la convierten en una herramienta indispensable para cualquier usuario de Internet. Da igual que quieras comprobar si estás recibiendo la velocidad que te prometió tu proveedor o simplemente satisfacer tu curiosidad, Speedtest te ofrece una manera rápida de medir tu conexión. Por todas estas razones, no puedo dejar de recomendarla como la aplicación que debes tener en tu dispositivo para despejar cualquier duda sobre tu velocidad de Internet.

Descarga Speedtest para iOS y para Android.