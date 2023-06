SPC Conforto DC Max 2: combate el calor sin complicaciones

El calor ha hecho presencia de golpe y por eso, buscamos las soluciones más eficaces a la hora de combatirlo. El. fabricante SPC, radicado en Vitoria, nos propone de entre una buena gama de productos, su ventilador de techo SPC Conforto DC Max 2. Hemos tenido la oportunidad de analizarlo y conocer de primera mano cómo es este gadget tan útil.

SPC Conforto DC Max 2: adiós al calor

Este ventilador de techo cuanta con todo lo necesario para que puedas descansar o trabajar en mejores condiciones. Se trata de un producto cuyas 3 aspas están fabricadas en plástico ABS, lo que da un conjunto ligero y resistente, capaz de mover muy bien el aire. El ventilador está diseñado para refrescar estancias de hasta 20 metros cuadrados, por lo que es ideal para salones, oficinas y no digamos un dormitorio.

El dispositivo que nos han hecho llegar se mota de manera muy simple, ya que la mayor parte de piezas vienen ensambladas y solo necesitaras un destornillados para terminar de armarlo. En cuanto al montaje en techo, es algo que puedes hacer por ti mismo si tienes una escalera y dispones de conocimientos mínimos de electricidad. El manual es de gran ayuda en todo momento, pero si ves que es algo que no deseas emprender, un técnico no te llevará más de 30 euros por montarlo.

Es capaz de entregar 43 w de potencia en 6 velocidades diferentes, y se controla mediante mando a distancia o bien app. Un punto muy favorable es que puedes utilizar Alexa para controlar el dispositivo, por lo que bastará ejecutar el comando de voz correspondiente para activar sus funciones.

El dispositivo cuenta con giro horario y antihorario. ¿Para qué puede ofrecer un ventilador 2 sentidos de giro? Muy simple, en verano hemos de utilizar el giro de sentido de las agujas del reloj, que garantiza una distribución aire uniforme. Pero cuando conectemos la calefacción en invierno, podemos aplicar el sentido antihorario, que ayudará a que el calor emitido por los radiadores se distribuya de manera uniforma y no se quede en la parte alta de la habitación.

Uno de los aspectos destacables del SPC Conforto DC Max 2 es su bajo nivel de ruido incluso a velocidades altas, que no supera en ningún caso los 43 dB, es decir, compatible con el sueño. Pero para una temperatura de mantenimiento, suficiente con la potencia 1-2, el ruido es imperceptible.

Pero no se trata solamente de un ventilador, sino que incorpora sistema de luces LED muy eficiente, con tonalidad cálida, neutra y fría y que se controla desde el mando o la app. Son 1620 lúmenes y potencia luminosa de 18W que dan potencia más que suficiente cuando las condiciones de luz no son las adecuadas.

Conclusiones

No cabe duda de que el SPC Conforto DC Max 2 es un producto versátil, muy bien fabricado y que consigue lo que se desea, mover el aire y bajar la temperatura. Sobre todo, sin necesidad de activar el aire acondicionado, uno de los temores cuando llega el verano. El consumo energético tan moderado ayuda a no preocuparse por lo que vayas a pagar en el recibo de la luz. A máxima potencia, el dispositivo se mantiene estable y no se mueve, algo muy habitual en otros productos y que hace temer por la integridad de la instalación. Esto se debe a que el soporte de enganche al techo es sólido y su diseño tiene en cuenta el movimiento de rotación.

El ventilador deja un excelente sabor de boca por su diseño neutro, su bajo nivel de ruido y por hacer lo que dice, además muy bien. Este dispositivo tiene un precio de 179,90 €, pero de manera temporal puedes aprovechar el cupón CONFORTO15 y llevártelo por 15 euros menos.