¿Qué significan las certificaciones IP de resistencia al agua y polvo?

En la actualidad, es muy común que un dispositivo tenga certificación IP ante el agua y el polvo. Pero muchas veces no sabemos exactamente el grado de resistencia o qué significa exactamente esta numeración. Tenvito a que te quedes en este artículo para conocer y desentrañar el significado y, por tanto, saber si tu móvil cuenta con algún tipo de resistencia al agua y al polvo.

¿Qué es la certificación IP?

Las siglas IP vienen del inglés Ingress Protection o Protección contra Ingreso, y son un estándar internacional definido por la norma IEC 60529. Este sistema clasifica el nivel de protección de un dispositivo contra sólidos como el polvo y líquidos, agua u otros.

El código IP consta de dos cifras.

– Primer número: indica la resistencia al polvo y partículas sólidas.

– Segundo número: muestra el grado de protección contra el agua.

Significado del primer dígito

Dígito Nivel de protección 0 Sin protección 1 Protegido contra objetos de más de 50 mm 2 Protegido contra objetos de más de 12,5 mm 3 Protegido contra objetos de más de 2,5 mm 4 Protegido contra objetos de más de 1 mm 5 Protección parcial contra el polvo (no evita completamente la entrada, pero no afecta el funcionamiento) 6 Totalmente protegido contra el polvo

Significado del segundo dígito

Dígito Nivel de protección 0 Sin protección 1 Resiste goteo vertical de agua 2 Resiste goteo con inclinación de hasta 15° 3 Resiste salpicaduras de agua en un ángulo de hasta 60° 4 Protegido contra salpicaduras desde cualquier dirección 5 Resiste chorros de agua a baja presión 6 Resiste chorros de agua a alta presión 7 Puede sumergirse hasta 1 metro durante 30 minutos 8 Puede sumergirse a más de 1 metro (según lo defina el fabricante) 9K Resiste agua a alta temperatura y presión (usado en equipos industriales)

Si un dispositivo móvil cuenta con certificación IP contra el agua y el polvo, suele ser cualquiera de estas dos que aparecen aquí debajo. Si bien, ya están comenzando a parecer dispositivos con el grado de protección más alta, es decir IP69.

– IP67: Protección total contra el polvo y resistencia a inmersiones de hasta 1 metro durante 30 minutos.

– IP68: Protección total contra el polvo y resistencia a inmersiones superiores a 1 metro (depende del fabricante, normalmente 1,5 m por 30 min).

– IPX4: Sin certificación contra polvo (la X indica que no se ha probado), pero resiste salpicaduras desde cualquier ángulo.

En todo caso, cualquiera de estas cifras no implica que tu dispositivo no pueda sufrir daños si se moja o está expuesto al polvo. Por tanto, lo más indicado es no exponerlo a cualquiera de estos elemento Aunque es probable que tu móvil resista una inmersión si cuenta con cualquiera de estas certificaciones, no quiere decir que sea totalmente impermeable. Además, el agua de mar o el de una piscina, que contienen sales minerales o cloro, pueden modificar los parámetros de exposición.