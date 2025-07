Qué significa el puntito naranja (y el verde) que aparece en tu iPhone

El esfuerzo de Apple sobre la privacidad en sus dispositivos es evidente, y una de las señales más visibles de ello es el puntito naranja o verde que aparece a veces en la parte superior de la pantalla del iPhone, justo encima del icono de cobertura o del notch, dependiendo del modelo. Este pequeño detalle ha generado dudas entre muchos usuarios, pero tiene una función muy clara, advertirte cuando una app está utilizando el micrófono o la cámara de tu móvil.

Un semáforo de privacidad en tu iPhone

Desde iOS 14, Apple introdujo este sistema visual como una medida adicional de protección de la privacidad. Funciona como una especie de semáforo que te avisa al instante si una app accede al micrófono o la cámara del dispositivo, incluso en segundo plano.

El puntito naranja en el iPhone indica que una app está usando el micrófono .

El puntito verde señala que una app está utilizando la cámara, y en muchas ocasiones, también el micrófono al mismo tiempo.

Esto significa que si estás grabando un audio en WhatsApp, verás el punto naranja. Si realizas una videollamada, aparecerá el verde. Pero si ves alguno de estos puntos sin estar haciendo nada relacionado, es posible que una app esté accediendo de forma indebida.

Cómo saber qué app lo está usando

Cuando aparece el punto, puedes deslizar el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha para abrir el Centro de control. Allí verás una notificación que te indica qué app ha usado recientemente el micrófono o la cámara. Por ejemplo: “Instagram, hace 1 min, micrófono”.

Este paso es clave para detectar comportamientos sospechosos o simplemente asegurarte de que no hay ninguna app accediendo a tus sensores sin que lo sepas.

¿Se puede desactivar el punto naranja?

No, y por una buena razón, es una función integrada del sistema operativo y no se puede desactivar. Forma parte del compromiso de Apple con la privacidad del usuario, y está diseñada para protegerte, no para molestarte. De hecho, es una forma muy eficaz de detectar apps que podrían estar abusando de sus permisos.

Lo que sí puedes hacer es revocar el acceso al micrófono o cámara desde Ajustes > Privacidad y seguridad > Micrófono / Cámara. Ahí verás una lista de todas las apps que han solicitado acceso y podrás activar o desactivar según tus preferencias.

Por qué es importante saberlo

Vivimos en una era donde la información es poder, y eso incluye lo que dices y lo que ves. Algunas apps, especialmente si no son oficiales o están mal diseñadas, pueden llegar a espiar conversaciones o captar imágenes sin consentimiento. El puntito naranja del iPhone, junto con el verde, son tu primera línea de defensa frente a eso.

Además, este indicador ayuda a concienciar sobre los permisos que damos a las apps, muchas veces sin pensarlo. ¿Realmente necesita una app de linterna acceder al micrófono? ¿O un juego infantil a la cámara? Son preguntas que vale la pena hacerse.

También está presente en iPads y Macs

Aunque este artículo se centra en el iPhone, es importante saber que Apple ha llevado esta función también a iPads y a ordenadores Mac, aunque en estos casos suele mostrarse con iconos distintos, como un punto verde o un símbolo de cámara en la barra de menús.

Así que si ves ese puntito naranja o verde en tu iPhone, ya sabes que no es decoración ni un fallo de pantalla: es un aviso silencioso pero potente de que alguien está escuchando o mirando a través del dispositivo. Y gracias a Apple, tú tienes el control para permitirlo o no.