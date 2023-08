¿Qué pasa cuando aplico el zoom del móvil?

Teléfono móvil y zoom a la hora de hacer fotos. ¿Qué pasa cuando lo aplicas? ¿Se invierte la relación espacio-tiempo? ¿Se abre la caja de Pandora o nos absorbe un agujero negro? Nada de esto, pero en la mayoría de ocasiones, el efecto es malo, mucho. Como prueba, he salido al campo con uno de los dispositivos más punteros en cuanto a fotografía, un Samsung S23 Ultra. Analizamos los resultados.

Zoom y móvil: ¿qué ocurre?

El teléfono móvil está para utilizarlo, de hecho no cabe duda, sin embargo, el problema viene cuando superamos los límites y tratamos de aproximar un objeto más de lo deseable. A pesar de lo que puedan indicar los fabricantes, y no me refiero al del fabricante del teléfono con el que he realizado la prueba, sino a todos, el zoom de los teléfonos móviles no es capaces de ofrecer una buena definición cuando va más allá de lo habitual.

Para ello, me fui a una zona de campo de la localidad en la que resido, Villena, en Alicante. Tal y como podemos ver en la captura de pantalla, me situé a 1,68 kms del objeto que quería fotografiar, su precioso castillo que data del siglo XII.

Comenzamos con la sucesión de fotografías.

Ningún aumento.

10 aumentos.

30 aumentos.

50 aumentos.

100 aumentos.

No hace falta ser muy entendido en fotografía, de hecho yo no lo soy, para comprobar que a medida que vamos aplicando zoom, la imagen va adquiriendo ruido y distorsionándose. No se produce un efecto natural ni bonito.

Vamos a ir más lejos

Pero en mi empeño en ir más allá, quise fotografiar un objeto más lejano y aplicar el mismo baremo de aumento. En este caso, se trata de registrar el castillo de la localidad vecina de Biar, que tal y como podemos ver en la captura de pantalla de Google Maps, se encuentra casi a 10 km de mi punto de referencia. Concretamente, su magnífico castillo está a 9,75 kms de mi posición en la huerta de Villena.

Comienza la sucesión de fotografías aplicando los mismos criterios de aumentos que en las fotos anteriores.

Los resultados

0 aumentos.

10 aumentos.

30 aumentos.

50 aumentos.

100 aumentos.

Obviamente, los resultados son mucho peores, ya que el objeto destino de la fotografía se encuentra a una distancia casi 6 veces mayor. Ahora bien, ¿qué quiere decir toda esta información? Para mí está muy claro, los teléfonos móviles no pueden competir a la hora de realizar zoom con una cámara compacta. Simplemente se trata de una cuestión física, las lentes hacen lo que pueden y hay que realizar los aumentos por software, que no dan el resultado esperado. ¿Quiere decir que son malos? Pues depende de lo lejos que estés del objeto, pero debemos pensar que aumentar el zoom implica aumentar el nivel de ruido de la fotografía y, por tanto, que la calidad vaya depreciándose.

Por mucho que se empeñen los fabricantes, hay unos límites que no se van a poder pasar. Y esto lo dice quien no tiene una cámara compacta aparte de la que tiene mi teléfono móvil. Con ella me basta y me sobra, si necesitase indagar más, apostaría por una cámara de carácter más profesional.

Conclusiones de andar por casa

Siempre y cuando tengas unos límites físicos aceptables, es mejor utilizar el zoom que funciona de una manera más efectiva. Sí, hablo de tus piernas. Siempre está más indicado aproximarse al objeto a fotografiar antes que ser vago y aplicar el zoom. Por tanto, en las noches de verano de luna llena tampoco te empeñes en hacer una buena foto con el móvil, aplicando zoom no lo vas a conseguir a no ser que emplees el truco que incorpora la última generación de teléfonos Samsung, tal y como te expliqué en este artículo.

Pero no hay que quedarse con una mala sensación de boca, adoro la fotografía móvil y está permitiendo que muchas personas sean capaces de expresar su arte y recoger cualquier momento gracias a un objeto tan cotidiano como el que llevan en el bolsillo siempre. Solo se trata de echarle imaginación y de ir probando cosas, siempre sale alguna fotografía bonita.