Qué hacer inmediatamente si crees que te han hackeado

Cada vez dependemos más de nuestros dispositivos móviles y ordenadores para guardar información personal, financiera o profesional. Por eso, cuando notas actividad extraña en tus cuentas o sospechas que alguien ha accedido a ellas sin tu permiso, es normal entrar en pánico. Lo primero que debes hacer si piensas que te han hackeado es mantener la calma y actuar rápido siguiendo estos pasos.

Cambia inmediatamente tus contraseñas

El primer paso imprescindible si sospechas que te han hackeado es cambiar de inmediato tus contraseñas, comenzando por la de tu correo electrónico principal. Este es especialmente importante, ya que desde él se suelen gestionar recuperaciones de otras cuentas. Asegúrate de utilizar contraseñas nuevas, sólidas y que combinen números, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Evita utilizar palabras fácilmente identificables o datos personales que puedan encontrarse en redes sociales.

Activa la verificación en dos pasos

Tras haber cambiado tus contraseñas, activa cuanto antes la verificación en dos pasos en todas las cuentas que lo permitan. Servicios tan cotidianos como Gmail, WhatsApp, Facebook o Instagram tienen esta opción que añade una capa extra de seguridad.

Esta verificación implica que, para iniciar sesión desde un dispositivo nuevo, necesitarás no solo la contraseña sino también un código enviado a tu teléfono móvil o correo electrónico. Esto impedirá que el hacker pueda volver a acceder fácilmente a tus cuentas.

Revisa dispositivos y sesiones abiertas

Otra medida inmediata que debes tomar si sospechas que te han hackeado es revisar desde qué dispositivos se ha accedido a tus cuentas. Plataformas como Google o redes sociales como Facebook permiten ver todas las sesiones activas y cerrarlas remotamente.

Si detectas dispositivos que no reconoces, ciérralos inmediatamente y cambia de nuevo tu contraseña para asegurarte de que no puedan volver a entrar. Es posible que veas accesos desde otros países o ubicaciones extrañas, lo que será una clara señal de alarma. En el caso de Netfliz, por poner un ejemplo, se hace de esta manera tan sencilla.

Comprueba movimientos bancarios y pagos online

Si tienes indicios de un hackeo, no pierdas tiempo y revisa enseguida todas tus cuentas bancarias, PayPal o tarjetas de crédito en busca de movimientos extraños. Los delincuentes suelen buscar acceso a cuentas con dinero o datos financieros. En caso de detectar algún pago o movimiento no autorizado, contacta urgentemente con tu entidad bancaria para bloquear las cuentas o tarjetas afectadas y evitar pérdidas económicas.

Actualiza software y antivirus

Otro paso esencial es asegurarte de que tu sistema operativo, aplicaciones y antivirus estén actualizados. Los ataques informáticos suelen aprovechar vulnerabilidades del software desactualizado. Ejecuta inmediatamente un análisis antivirus completo en tu dispositivo para detectar posibles programas maliciosos o virus. Además, realiza todas las actualizaciones pendientes, especialmente las de seguridad proporcionadas por el fabricante del dispositivo.

Avisa a tus contactos cercanos

Muchas veces, los hackers buscan engañar a tus contactos haciéndose pasar por ti. Por ello, si crees que te han hackeado, comunica rápidamente a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo sobre lo ocurrido. Puedes hacerlo mediante un mensaje claro y breve, indicando que alguien ha podido acceder a tus cuentas y que no abran enlaces ni respondan a mensajes sospechosos. De este modo evitarás que el problema se extienda y pondrás sobre aviso a tu entorno cercano para que estén alerta ante posibles intentos de fraude.

Denuncia el incidente

Si el hackeo involucra robo de información sensible, financiera o de identidad, es importante denunciar inmediatamente r a la Policía Nacional , Policía Autonómica o Guardia Civil y realizar la alertar a través de la página oficial de la Oficina de Seguridad del Internauta.

La denuncia no solo servirá para ayudarte legalmente en caso de consecuencias graves, sino que también permitirá a las autoridades rastrear posibles redes de ciberdelincuentes y prevenir futuros ataques a otros usuarios.

Prevención para evitar futuros hackeos

Tras solucionar el problema inmediato, recuerda que lo mejor es prevenir futuros ataques siguiendo estos consejos básicos:

Cambia regularmente tus contraseñas.

No repitas contraseñas en distintos servicios.

Activa siempre la verificación en dos pasos.

Mantén actualizados todos tus dispositivos.

Usa un antivirus fiable y actualízalo regularmente.

La rapidez con la que actúes es clave cuando crees que te han hackeado. Siguiendo estos pasos no solo solucionarás el problema inmediato, sino que fortalecerás considerablemente tu seguridad digital para evitar que vuelva a ocurrirte algo parecido.