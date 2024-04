NIU KQi Air: el patinete eléctrico que lo tiene (casi) todo

La marca china NIU cuenta con una excelente trayectoria en cuanto a vehículos de movilidad urbana, y entre ellos, los patinetes eléctricos. Tras un periodo de calma tras un percance anterior, y del que hoy se cumple exactamente un año, ha caído en mis manos el NIU KQi Air, que fue presentado en la feria IFA de Berlín el pasado mes de septiembre. Cuenta con una serie de atractivos que le hacen ser una opción a considerar por quienes deseen un producto de mucha calidad.

NiU KQi Air: así es la fibra de carbono

Lo que más llama la atención de este patinete es su bajo peso, solamente 11,7 kilos. La razón es muy simple, su chasis está enteramente fabricado con fibra de carbono, lo que le otorga un peso bastante menor con respecto a otras propuestas. El resto del patinete se compone de una aleación de 70 % de fibra de carbono y 30 % de magnesio, un metal que también se caracteriza por su ligereza. Además, se trata de un tipo de material que ofrece una extraordinaria resistencia, tal y como he podido comprobar durante el periodo de prueba. El NIU KQ Air muestra todos sus encantos, cuando lo plegamos, ya que podemos desplazarnos con él en una mano sin que nos cansemos más de lo debido. Efectivamente, es algo que se nota, sobre todo cuando tienes la oportunidad de ir probando patinetes de muchas marcas. El trabajo de esta firma ha sido excelente.

El patinete cuenta con una serie de detalles que lo hacen destacar, como por ejemplo, las ruedas. Para mí son uno de los puntos fundamentales en cualquier patinete y no he probado precisamente pocos. En este caso, hay una gran respuesta a la hora de conducir y un agarre excelente, incluso en condiciones de suelo mojado. Cuentan con un radio de 9,5 pulgadas.

Además, entre otros aspectos destacables de este patinete, hay que hablar de su sistema de frenado de disco delantero, lo que aporta muchísima seguridad a la hora de tocar el freno. Pero no solo eso, el dispositivo cuenta con frenada regenerativa, por lo que irás poco a poco, cargando la batería a medida que vayas tocando la maneta del freno. Según indicaciones del fabricante, puedes obtener hasta 100 km extra en un año.

Este dispositivo cuenta con intermitentes, luz delantera, en forma de anillo, LED, bocina y un detalle bastante interesante, la luz trasera de freno actúa como la de cualquier vehículo motor, es decir, cuando pulsas el freno se enciende lo que es una excelente medida de seguridad dentro del caos de la ciudad.

Y antes de pasar a tocar otros aspectos, es muy importante valorar el sistema de encendido y apagado del dispositivo. Se realiza mediante una tarjeta NFC, es decir, sin ella no podrás poner en marcha el patinete. Era la primera vez que me enfrentaba algo así, y no cabe duda de que, a mi entender, es un acierto, aunque al principio cuesta algo acostumbrarse.

Esta tarjeta actúa también como un interesante antirrobo. Puedes dejar tu patinete aparcado y llevarte la tarjeta que si alguien intenta mover el dispositivo, automáticamente saltará la alarma y serás notificado en la aplicación. Además, el patinete queda bloqueado y las ruedas y pedirán cualquier tipo de movimiento. Obviamente, siempre recomiendo contar con una cadena o candado si vas a dejar el patinete fuera de la vista, pero para esa situaciones del día día en la que estás en una terraza y tienes el patinete a tu alcance, este sistema es un acierto.

Manos a la obra con el NIU KQi Air

El proceso de configuración del patinete no es todo lo ágil que uno quisiera, principalmente, porque debes descargar la aplicación para hacerlo funcionar y además, registrarte. Pero pasado este pequeño trance te das cuenta de que solamente tiene ventajas, porque la aplicación permite la configuración total del dispositivo, además de poder visualizar los trayectos recorridos. Por ejemplo, puedes variar la intensidad de la frenada regenerativa, la velocidad a la que deseas que el patinete se ponga en marcha o incluso, cambiar la luz de ambientación, que se encuentra en el soporte.

Este patinete cuenta con una batería de 21700 celdas, y lleva un total de tres horas y cincuenta minutos para cargarla de forma completa. Esta cifra se encuentra en consonancia con la que ofrecen patinetes de características similares.

El display del dispositivo es bastante sencillo y ofrece la información necesaria, es decir, la velocidad que llevas, limitada a 25 km/h, el modo de conducción, económico, dinámico o deportivo, la activación de los intermitentes y una pequeña luz que cambia de color dependiendo del gasto energético. Es de color azul si el patinete va circulando según la media, se pone de color anaranjado si le estás exigiendo más de la cuenta y es verde si estás practicando una conducción económica. Por ejemplo, cuando vas con una pendiente descendente y no llevas el puño a tope. Si hay algo que me ha sorprendido de manera positiva de este patinete es su autonomía, que se acerca mucho a lo que desde la propia marca se perfila. Además, cuando la batería esté aproxima agotarse el patinete, no reduce su velocidad como en otros modelos. Eso sí, permanece atento para no quedarte tirado en un lugar remoto.

Este patinete es capaz de transportar a personas ea hasta 120 kilos de peso con una autonomía de 50 km, aunque es esta cifra, solamente se alcanza en unas condiciones más ideales, es decir, llevando el patinete en modo económico. Además, en un principio pude disfrutar del control de crucero del patinete, es decir, dejas el puño fijo durante unos segundos y mantiene esa velocidad. Una actualización posterior hizo que este control de crucero desapareciera, y según he visto en la web del fabricante, la opción ya no está disponible para modelos vendidos en Europa.

Conducción del NIU KQi Air

Ahora sí, pasamos la tarjeta NFC por el display para activar el NIU KQi Air y comenzamos a conducir. A destacar la estabilidad que proporciona, gracias a que sus ruedas son bastante anchas. No es un patinete con el que tengas una sensación de inseguridad, en absoluto, puedes ir bastante tranquilo. La conducción es bastante suave y muy cómoda, porque la plataforma sobre la que reposa los pies es ancha. En mi caso, que tengo una talla 44 de calzado, no ha supuesto ningún problema ni me he visto incómodo en ningún momento.

El patinete se controla muy bien, el acceso a los mandos para activar los intermitentes es cómodo y en ningún momento debes apartar la vista de la calzada. Las sensaciones en cuanto al freno son excelentes, un patinete que frena bien es una garantía de seguridad, y en este caso se ve potenciada a aplicar un freno de disco delantero. Eso sí, hay que tocar el freno con bastante tino, porque una frenada brusca puede dar contigo en el suelo. Por esa razón, si es la primera vez que vas a usarlo busca un lugar apartado para realizar las primeras pruebas y ver cómo se comporta.

Cambiar entre un modo de conducción u otro. También es sencillo y se realiza mediante un botón. En cuanto cuanto tienes bien interiorizados para qué sirve cada uno de ellos, el pulgar va directamente al sitio y puedes activar el modo que precises. Esto es ideal si el nivel de batería ha bajado y piensas que no puedes llegar a casa con el modo Sport, simplemente activa cualquiera de los otros dos y tendrás autonomía suficiente para finalizar bien tu recorrido.

Este dispositivo además ofrece una agradable sensación de entrada en curva y es muy cómodo ir con él, lo que lleva a que podamos centrarnos en disfrutar de esa conducción, porque se trata de un patinete que prácticamente va solo.

También me ha gustado mucho la luz ambiente, que aunque a lo mejor se trata de algo meramente estético, acompaña en aquellas situaciones en las que la luminosidad ha bajado. Pero si hay algo resaltable es lo que comentaba antes del display, la luz que va cambiando de azul a naranja o verde, dependiendo del gasto energético que vas haciendo con el patinete. Lo quieras o no, ayuda a tener un mayor control de tu conducción.

El claxon es lo suficientemente potente para conseguir que los peatones que se cuelen en el carril bici se aparten de tu camino. El tacto a los intermitentes es suave y la respuesta muy rápida. Basta un toque para activarlo y otro para que deje de funcionar.

El patinete es capaz de enfrentar pendientes de hasta el 20 %, esto es algo que he podido corroborar, ya que vivo en una ciudad que se encuentra en la ladera de una montaña. Lógicamente, la velocidad, se reduce y el consumo se penaliza pero enfrenta con soltura cuestas de hasta ese porcentaje.

Aspectos que podrían mejorar

Nos encontramos ante un patinete de alto nivel y que particularmente me ha cautivado, si bien hay dos aspectos que, a mi entender, creo que la marca debiera mejorar. El primero es la suspensión, que es prácticamente inexistente. Esto no supone ningún inconveniente prácticamente en cualquier escenario, pero si tienes la mala fortuna de tomar un bache tienes papeletas más que de sobra para irte al suelo. No pretendo con esto, condicionar la posible valoración del dispositivo en absoluto, sino que me llama la atención que no se haya incorporado un sistema de amortiguación en un dispositivo de esta gama.

Otro aspecto que también es muy mejorable es la iluminación. En situaciones de oscuridad total el anillo LED no es lo suficientemente potente como para proporcionar una conducción segura. Es cierto que, por mi manera de realizar las pruebas, lo llevé al extremo y acudí a un lugar prácticamente a campo abierto, sin luna y con ninguna iluminación. En condiciones de ciudad no va a suponer ningún problema y además ese anillo LED es muy visible para el resto de usuarios de la vía. Pero creo que se podría dotar de una mayor potencia a la iluminación para terminar de rematar un patinete de muy alto nivel.

Veredicto sobre el NIU KQi Air

El NIU KQi Air no es un patinete que se encuentra al alcance de todos los bolsillos, ya que su precio es de 1399 €. Actualmente cuenta con una promoción gracias a la cual ahorras 350 € y puedes adquirirlo por 1049 €. ¿Está justificado el precio en este dispositivo? A mi entender sí, básicamente porque la firma está utilizando un material que se emplea en actividades tan dispares como la Fórmula 1 o la alta competición de vela, la fibra de carbono no es precisamente económica. A nuestro favor nos vamos a encontrar con un peso increíblemente ligero para un patinete, lo que es es un alivio si tenemos que transportarlo con la mano en algunas ocasiones.

La ventaja de contar con una aplicación móvil para el dispositivo, muy capaz, te permite una personalización total de nuestra manera de conducir es un acierto. Y sin ninguna duda, la tarjeta NFC, de la cual el patinete incluye dos unidades y que permite configurar hasta cinco usuarios diferentes, es un verdadero acierto. La seguridad de tener un antirrobo incorporado ayuda a que tu experiencia sea mucho más positiva y andes muy tranquilo.

Pero claro, emplear cuatro cifras para comprar un dispositivo de estas características siempre supone un esfuerzo. Para moverse por ciudad es ideal y lo de otra manera, sustituye perfectamente la compra de un scooter a motor o uno eléctrico. Cada vez es más habitual ver a personas que se mueven en patinete eléctrico a sus lugares de trabajo. No me cabe duda de que el NIU KQ Air vale lo que cuesta y cuesta lo que vale.

En definitiva, ha sido una experiencia muy muy agradable. Poder echar mano a un patinete de estas características siempre es un lujo. Esperemos que, a medida que otros fabricantes incorporen la fibra de carbono en sus dispositivos, los precios sean algo más asequibles. Pero si te decides por él, no te va a defraudar.