«Motorola impulsa el futuro de los niños a través de la iniciativa Bouncing for Good, uniendo deporte y tecnología»

Bouncing for Good es una iniciativa impulsada por Motorola que busca empoderar a los niños de comunidades con dificultades sociales y económicas a través del deporte y la tecnología. Dirigida a jóvenes entre 9 y 13 años, la iniciativa ofrece una plataforma educativa innovadora que combina el aprendizaje de valores deportivos con el uso de herramientas tecnológicas, como smartphones y otras soluciones digitales.

A través de donaciones a escuelas y colaboraciones con grandes entidades deportivas como la Euroliga, Motorola está trabajando para ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a los más jóvenes, ayudándoles a construir un futuro mejor. En esta entrevista, Daniella Idi, Directora de Marketing de Motorola EMEA, nos explica cómo esta propuesta está transformando la vida de los niños y creando un impacto positivo en las comunidades.

Pregunta- ¿Cómo está contribuyendo Motorola a la iniciativa Bouncing for Good?

Respuesta-Motorola es una empresa que está muy bien posicionada y reconocida a nivel global por su tecnología en la industria de la movilidad. Sin embargo, hemos comenzado a expandir nuestro enfoque más allá de las actividades tradicionales de marketing de marca en el sector de los smartphones. Como empresa global, creemos que nuestras iniciativas también pueden jugar un papel clave en la creación de identidad y valor para el consumidor final.

La iniciativa Bouncing for Good representa nuestro compromiso con la responsabilidad social, buscando empoderar a los jóvenes, especialmente a los niños, dentro de sus comunidades. Creemos que una marca global como Motorola tiene la responsabilidad de enfocarse en el desarrollo de las comunidades, proporcionando plataformas de apoyo para el crecimiento de las personas, particularmente de los niños que enfrentan dificultades económicas o sociales.

Este proyecto está diseñado para niños de 9 a 13 años que atraviesan dificultades, ofreciéndoles la oportunidad de explorar el deporte, aprender valores y conocer la tecnología. A través de donaciones a las escuelas, les brindamos acceso a herramientas que les permitan estudiar y mejorar sus perspectivas de futuro. De esta manera, buscamos darles voz y ofrecerles un futuro mejor. Además, la iniciativa está vinculada con el patrocinio de la Euroliga, con el objetivo de ofrecer más oportunidades educativas y deportivas a los niños.

P- ¿Qué herramientas digitales se van a utilizar para mejorar esta experiencia educativa?

R- En cuanto a herramientas digitales, estamos trabajando con diversas tecnologías, principalmente a través de smartphones. Una de las propuestas clave es un programa que permite a los niños interactuar con jugadores profesionales de baloncesto. Utilizamos dispositivos Motorola para facilitar estos encuentros virtuales, creando un espacio donde los niños pueden aprender y jugar.

Además, hemos implementado una plataforma que integra proyectos educativos como «Arte Project», donde los niños pueden grabar sus experiencias y aprender de forma creativa utilizando la tecnología. También ofrecemos donaciones a las escuelas para asegurar que todos los niños tengan acceso a la tecnología que ya forma parte de la vida diaria.

P- ¿Cuál es la estrategia de Motorola en el tema de patrocinios deportivos?

R- Motorola está centrando su estrategia en asociaciones tecnológicas con marcas globales, como Bose para audio, Pantone para diseño, y otras grandes empresas como la Euroliga, la Fórmula 1 y la FIFA. A través de estas alianzas, buscamos posicionar la marca y mejorar su visibilidad, mientras promovemos los valores del deporte.

Al ser un partner tecnológico, trabajamos junto con nuestro Master Brand, Lenovo, para proporcionar soluciones tecnológicas que ayuden al desarrollo de estos deportes. Cada asociación tiene un enfoque único, como en el caso de la Fórmula 1, donde la tecnología juega un papel fundamental, o la FIFA, donde las soluciones tecnológicas también son clave para la experiencia del público.

P- ¿Cómo piensas que la inteligencia artificial y la realidad aumentada pueden cambiar el deporte escolar?

R- La inteligencia artificial y la realidad aumentada ofrecen oportunidades extraordinarias. Aunque el uso de estas tecnologías en el ámbito deportivo no es nuevo, están cobrando cada vez más relevancia. En el caso de Motorola, estamos viendo un cambio significativo en cómo se utilizan para la productividad, la creación de contenidos y la protección de los datos personales, un tema de gran importancia, especialmente cuando hablamos de niños.

En los próximos meses, esperamos que estas tecnologías jueguen un papel central en nuestras estrategias. La IA no solo tiene el potencial de mejorar la productividad, sino también de fomentar la creatividad y ofrecer experiencias educativas que antes no eran posibles. Sin embargo, es crucial que todo se haga respetando la privacidad de los usuarios, especialmente en el caso de los niños.

P- ¿Quieres añadir algo más, Daniela?

R- Solo me gustaría añadir que la experiencia de Bouncing for Good nos ha dado resultados increíblemente positivos. Hemos tenido diferentes etapas en países como Italia, Polonia, Francia y España, y ahora hemos comenzado en Grecia y Alemania, donde estamos viendo un impacto muy positivo. Creo que esto es solo el comienzo, y seguiremos trabajando para confirmar y expandir la iniciativa, con el objetivo de cambiar la vida de los niños, darles voz y ofrecerles oportunidades que quizás no tengan en otras circunstancias.