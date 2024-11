Lo estabas deseando: estos tocadiscos de Amazon te harán revivir tu mejor pasado

El Black Friday es una buena oportunidad para hacerse con alguno de los tocadiscos, que en Amazon están a un precio rompedor. Esa sensación de volver a escuchar el crepitar de la aguja, la magia de ese sonido analógico con el que hemos crecido, disfrutar de las espectaculares portadas en tamaño grande. Ahora es el momento de hacerte con cualquiera de estos tocadiscos de precios diversos y descubrir como pueden darte muchas alegrías.

Los tocadiscos de más éxito de Amazon

Partimos del más económico, que cuenta con un precio en Amazon de poco menos de 34 €. Es obvio que por esa cantidad no podemos esperar una gran calidad de sonido, pero no deja de ser una inversión muy económica si queremos disponer de un tocadiscos formato pick-up. Cuentas además, con la ventaja de que reproduce en tres velocidades, a 33, 45 y 78 revoluciones por minuto y que puedes conectarles unos altavoces adicionales o unos auriculares. Este DIGITNOW! puede ser incluso un buen punto de partida para enseñarle a tus hijos qué es un tocadiscos.

Este Udreamer tiene un acabado en madera de nogal muy elegante, y además la ventaja de dos vuelos altavoces incorporados de 10 watios. Su precio no llega a alcanzar los 105 €, y es una propuesta de algo más de valor. Un dispositivo que, si no quieres gastar una cantidad muy elevada, puede valer para quitarle el polvo a todos esos vinilos que tienes todavía en casa y que hace años que no escuchas. No es que vayas a transformar tu salón en una sala de conciertos, pero para lo que cuesta ofrece más que suficiente.

Si tienes alma de DJ y una buena colección de discos a los que darle bastante salida, esta propuesta ha bajado su precio, un 10% y se encuentra actualmente en Amazon a 450 €. El Audio-Technica LP140XPBKEUK es ideal, si ya tienes unos buenos altavoces y deseas asegurarte la mejor reproducción. Dispone de operación de avance y retroceso, además de control de paso variable con velocidad de cuarzo.

Finalizamos con algo que ya son palabras mayores, no solo por su precio que superan los 1300 €, sino por su impresionante estética retro. El XAoSCd no solo es un tocadiscos de tres velocidades ajustables, también es un reproductor de CD, cuenta con altavoces de 40 W, nada menos que cuatro, y puedes incluso conectarle un USB. Bajo ese aspecto de radio antigua encuentras un dispositivo que no deja indiferente. No solamente se trata de un aparato de música, sino de una impresionante pieza decorativa.

Cualquiera de estos tocadiscos que encuentras en Amazon puede ser el que te despierte las ganas de volver a utilizar tus viejos vinilos, aquellos que se quedaron guardados tras la aparición masiva de los formatos digitales. Nunca es un mal momento para recuperar esa sensación que solo puede proporcionar un reproductor de estas características.