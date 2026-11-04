Isidre Esteve, Microsoft, Amazon Web Services y la Fundación ONCE, entre los más de 50 ponentes de ‘Tech for All’

Tech for All, la primera jornada nacional sobre ciencia y tecnología aplicadas a la discapacidad y la accesibilidad, contará con las ponencias de Isidre Esteve, Microsoft y Amazon Web Services, entre más de 50 participantes, y con la implicación de más de 40 compañías tecnológicas, universidades, hospitales, agentes sociales y entidades del tercer sector. El formato combina ponencias divulgativas de expertos con mesas redondas en las que investigadores, empresas y entidades sociales ponen en común su experiencia, para que el conocimiento científico se traduzca en soluciones comprensibles y aplicables.

“Hemos querido construir un programa que hable de vidas concretas: del alumno que aprende con apoyos tecnológicos, de la persona con discapacidad intelectual que busca su primer empleo o del paciente que encuentra en el hospital un entorno sin barreras. Que compañías como Microsoft o Amazon Web Services, la universidad, los hospitales, los sindicatos y la patronal compartan escenario con las propias entidades sociales demuestra que la inclusión es una tarea colectiva, y que Aragón está en condiciones de liderarla”, ha señalado Ana Sesé, presidenta de Fundación Sesé.

La cita, organizada por Fundación Sesé con el respaldo científico del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, repasará y debatirá a lo largo del 1 y 2 de diciembre los principales ámbitos en los que la ciencia y la innovación están transformando la vida de las personas con discapacidad: la educación, el acceso al empleo, la salud mental, la discapacidad física, visual y auditiva, la comunicación aumentativa, la prevención de riesgos laborales y la atención sanitaria.

Dos jornadas para un enfoque completo de la ciencia y la tecnología aplicadas a la discapacidad

El programa completo, ya disponible en la web de Tech for All, incluye entre sus ponencias destacadas la de Isidre Esteve, deportista y referente de superación personal, que a partir de su propia experiencia mostrará cómo la innovación, la tecnología y la superación pueden ser motores de transformación y cómo están cambiando la vida de las personas con discapacidad física.

Otra de las participaciones destacadas será la de María Comín, directora de Educación para Europa, Oriente Medio y África de Microsoft, que explicará las aplicaciones de la tecnología y la innovación en el ámbito educativo. A continuación, se sumarán a este debate, en una mesa redonda, Ana Liesa, directora de Relaciones Comunitarias de Microsoft para España y Grecia; Sandra Parrilla, directora de Fundación Hiberus; Luis Martín Nuez, CEO de Academia de Inventores, y Ricardo Aguado, ingeniero de Telecomunicaciones, profesor del colegio Juan de Lanuza y reconocido como mejor profesor de Secundaria de España.

Amazon Web Services (AWS) tendrá también un papel protagonista con la ponencia sobre la tecnología cloud como herramienta de innovación social, a cargo de Ignacio Gilart, responsable de Educación y Organizaciones sin Ánimo de Lucro de AWS en España, y Carlos Valdés, responsable del programa de Impacto Social y Relaciones con la Comunidad de la compañía.

El evento contará asimismo con la interacción entre los agentes sociales y el Gobierno de Aragón en la mesa redonda “Más allá de la prevención: innovación y bienestar para transformar el trabajo”, en la que participarán Luis Clarimón, secretario de Seguridad Laboral, Sostenibilidad, Transiciones y Territorio de CCOO; José de las Morenas, secretario de Política Industrial y Salud Laboral de UGT; María Victoria Pérez Sierra, responsable del Área de Relaciones Laborales de CEPYME Aragón; Rosa García Torres, directora del Área de Relaciones Laborales y Sostenibilidad de CEOE Aragón, y Noelia Carbó, directora del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA).

Zona expositiva y accesibilidad universal

Además de la sala de ponencias, la jornada dispondrá de una zona expositiva donde los asistentes podrán probar en primera persona soluciones como software de comunicación aumentativa, exoesqueletos y ayudas a la movilidad o aplicaciones de accesibilidad cognitiva y visual, así como de un área de networking pensada para el encuentro entre familias, profesionales, empresas y entidades.

En coherencia con su propósito, Tech for All se ha diseñado con criterios de accesibilidad universal: todas las ponencias y mesas redondas contarán con interpretación en lengua de signos española (LSE), tanto en sala como en la retransmisión en streaming; la sala dispone de bucle de inducción magnética; el programa, el plano y la guía de expositores estarán disponibles en lectura fácil, y un equipo de apoyo acompañará a los asistentes durante las dos jornadas. Todas las sesiones se retransmitirán en directo y quedarán grabadas para las personas inscritas.

Inscripción gratuita, abierta a toda la ciudadanía

Familias, profesionales, estudiantes, entidades del tercer sector y cualquier persona interesada pueden inscribirse ya en www.techforall.es. Al tratarse de un aforo limitado a 1.500 personas, se recomienda formalizar la inscripción con antelación.