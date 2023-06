InPost: solución los envíos a cuando no estamos en casa

Una situación muy habitual es la de saber que nos va a llegar un paquete y que no lo vamos a recepcionar por no encontrarnos en casa. La posibilidad de recibirlos en un lugar que no sea tu domicilio se hace posible gracias a InPost, la empresa de logística especializada en envíos a NO domicilio. Ha alcanzado los 5.000 Punto Pack y Lockers en España, convirtiéndose en una de las mayores redes de envíos a NO domicilio en todo el país, consolidando así este modelo que elimina algunos de los problemas más habituales en la llamada última milla, como son las entregas fallidas o la dificultad para coordinar las compras online con el ritmo de vida de cada persona.

InPost, un crecimiento

La cifra posiciona a España como uno de los países con mayor presencia de la red híbrida de Punto Pack | Lockers de InPost, presente en casi una decena de países europeos con más de 50.000 localizaciones en total. «Estamos muy contentos por este hito para los consumidores españoles, ya que cuanto más grande es la red híbrida de InPost, más posibilidades tienen los usuarios de elegir cómo, dónde y cuándo quieren recibir sus compras online», destaca Nicola D’Elia, CEO en España, Portugal e Italia del grupo InPost.

La velocidad del crecimiento de InPost en España evidencia la importancia de este mercado para la compañía de logística: solo en el primer trimestre de este año, el número de Punto Pack | Lockers se ha incrementado en un 20 %, pasando de las 4.000 localizaciones con que comenzó el año a las 5.000 alcanzadas ahora.

Al mismo tiempo, los comercios adheridos a InPost para convertirse en Punto Pack o instalar Lockers se benefician de un modelo que les permite generar ingresos adicionales a su actividad principal, reforzar su imagen de marca y extender su potencial base de clientes, ya que los usuarios que seleccionan estos comercios para recoger sus paquetes muchas veces consumen e incluso se convierten en nuevos clientes.

De hecho, InPost está acelerando su crecimiento gracias a una nueva estrategia que permite a los comercios interesados en formar parte de la red híbrida de forma mucho más rápida y sencilla, a través de canales digitales. «El objetivo es conseguir que nuestra red crezca más rápido para que los usuarios tengan cada vez más cerca un Punto Pack o Locker, de manera que puedan desplazarse a por sus paquetes andando o en bicicleta, reduciendo con ello la generación de emisiones. Forma parte de nuestra meta de ser neutros en carbono en 2040 con la ayuda y participación directa de quienes apuestan por los envíos a NO domicilio como herramienta para crear un mundo más sostenible a través de pequeños gestos», asegura D’Elia.

Un modelo sostenible y eficiente

La red híbrida de InPost se compone de Punto Pack y Lockers. Los Punto Pack son pequeños comercios de barrio que actúan como intermediarios entre el eCommerce y el usuario final, recibiendo los paquetes desde los almacenes de la tienda digital en cuestión y entregándoselos posteriormente al usuario que ha comprado los productos. Por su parte, los Lockers son taquillas inteligentes en las que el mensajero deposita el paquete para que el usuario, gracias a un código de seguridad que recibe en su teléfono móvil, pueda abrirla después para recogerlo cuando considere.

El hecho de que terceros actúen como intermediarios entre el eCommerce y el comprador permite que los usuarios que seleccionan esta opción de envío a NO domicilio no tengan que estar pendientes de recibir al mensajero en su casa o pedir a amigos o familiares que recojan el paquete por ellos. «Es un modelo que genera eficiencia, ya que permite que todos utilicemos mejor nuestro tiempo y podamos mantener nuestras actividades cotidianas sin preocuparnos por estar en casa en un momento determinado para recibir un pedido online», subraya D’Elia.

De hecho, el modelo de InPost elimina las entregas fallidas, que son aquellas que se producen cuando el mensajero intenta entregar un paquete en un domicilio en el que no hay nadie. «A todos nos ha pasado que, o bien tenemos que quedar con el mensajero en otro momento, alterando las agendas de los dos, o bien debemos desplazarnos a un almacén central, a veces lejos de casa, para recoger el paquete. La pérdida de tiempo y los desplazamientos innecesarios se multiplican, con las consecuencias que esto tiene también para el medio ambiente», añade.

Este sistema de envíos a NO domicilio de InPost es una opción que ya ofrecen casi 100.000 plataformas de comercio electrónico en todo el mundo, lo que ha permitido a la compañía entregar cerca de 745 millones de paquetes en 2022, un 44 % más que en 2021. El Grupo InPost ingresó 1.510 millones de euros en 2022, un incremento del 53,8 % respecto al año anterior y la cifra más alta desde su fundación, en 2006. Son cifras que refuerzan la importancia de un modelo que fomenta el empoderamiento de los consumidores, que ahora tienen la posibilidad de elegir cuándo y dónde quieren recoger sus compras online, en una propuesta que se caracteriza por la flexibilidad y por un mayor componente de sostenibilidad y eficiencia.