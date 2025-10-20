HONOR ALPHA abre sus puertas en Shenzhen, forjando un centro global para el ecosistema de dispositivos de IA

HONOR, la marca de tecnología global, ha inaugurado oficialmente su tienda insignia global ALPHA en Shenzhen Bay MixC, posicionando el espacio como un «centro de innovación para la vida inteligente con IA», un destino donde la tecnología de vanguardia converge con la inspiración cultural.

HONOR ALPHA PLAN en acción: de la visión a la realidad

Tras el anuncio de PLAN ALPHA en el MWC Barcelona 2025, que subrayó la evolución de HONOR desde fabricante de teléfonos inteligentes a líder mundial en ecosistemas de dispositivos con IA, la apertura de la tienda insignia de Shenzhen Bay supone un paso fundamental para hacer realidad esta visión. La tienda encarna el compromiso de HONOR con un ecosistema de IA abierto, colaborativo y que comparte valores.

Inspirándose en el paisaje característico de la bahía de Shenzhen, la tienda HONOR ALPHA presenta un entorno abierto y tranquilo que combina a la perfección la tecnología avanzada con un diseño centrado en las personas. Cada detalle refleja la filosofía de HONOR de armonizar la innovación con la cultura.

El diseño está organizado de forma intuitiva en torno a escenarios cotidianos impulsados por la IA. En la zona de experiencia para todos los escenarios, se han dispuesto cuidadosamente dispositivos de última generación, desde viajes inteligentes hasta entretenimiento, para demostrar cómo la IA mejora sin esfuerzo la vida cotidiana.

Experiencia inmersiva con IA: interacción con inteligencia

Una zona dedicada a YOYO muestra el asistente de IA de HONOR a través de cuatro temas funcionales: estilo de vida con IA, asistencia con IA, creación de contenido con IA y compañía con IA.

Además, este agente de IA de última generación incorpora competencias básicas en percepción visual, memoria y ejecución de tareas. Por ejemplo, YOYO puede recordar un detalle mencionado anteriormente, como “Prefiero asientos con vistas” y aplicarlo de forma proactiva, desde planificar tu próximo itinerario hasta recomendarte un restaurante que se adapte a tus gustos. Este servicio fluido demuestra una experiencia de IA verdaderamente humanizada.

Otro punto destacado es el AI Inspiration Café, un espacio social diseñado para que tecnólogos, creadores y visitantes puedan conectar mientras toman un café e intercambian ideas. Para celebrar el lanzamiento, HONOR organizará una serie de actuaciones creativas y actividades interactivas, que ofrecerán experiencias atractivas para todas las edades.

La tienda insignia global HONOR ALPHA está llamada a convertirse en un nuevo referente tecnológico y cultural en Shenzhen. Ahora abierta al público, invita a visitantes de todo el mundo a explorar los últimos productos de HONOR y a experimentar de primera mano sus innovaciones de vanguardia.

Para obtener más información, visita la tienda en línea de HONOR en www.honor.com.