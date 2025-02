He probado la app Left: es útil, pero va más allá y te hace pensar

Si hay algo de lo que nadie puede escapar, es del implacable paso del tiempo. En este sentido, he tenido la oportunidad de probar la app Left, desarrollada por Cristian Rus. Una app que logra ponerte en perspectiva con respecto a diferentes espacios temporales, y su sencillez es probablemente la mayor parte de su encanto.

Así es la app Left

Esta aplicación está disponible para iPhone y es gratuita. Su cometido es muy sencillo, pero puedo decir de primera mano que causa un alto impacto. Left te muestra de manera gráfica, mediante puntos, el tiempo que ha transcurrido de un mes o de un año.

De esta manera, y de un solo vistazo, puedes apreciar el tiempo restante de estos espacios temporales. Hoy, 14 de febrero, nos encontramos justo a la mitad del mes y, al echar un vistazo a la aplicación, puedes ver el mismo número de puntos: atenuados para los días que han pasado y de un color más intenso para los que quedan por transcurrir.

Además, la aplicación hace lo mismo con respecto al año en curso. Evidentemente, estamos en los primeros compases del año y todavía queda mucho 2025 por delante, pero puedes saber cuántos días han transcurrido y cuántos quedan, así como su porcentaje.

Pero esta aplicación, que está disponible en inglés, no se queda aquí. Si realizas un pago de 0,99 €, aunque puedes hacer una aportación mayor, puedes personalizarla a tu gusto.

Ahora bien, Left quiere causarte un impacto mucho mayor. Tiene la posibilidad de responder a un sencillo cuestionario sobre tus hábitos de vida, es decir, cómo te alimentas, si bebes alcohol, las horas de sueño o el grado de estrés. De esta manera, proporciona una estimación —no perdamos esta palabra nunca de vista— sobre el tiempo de vida que te queda según esos hábitos. Así, el ingenioso sistema de puntos y porcentajes te muestra cuánto tiempo, según la estadística y tus hábitos vitales, te queda por disfrutar.

Es evidente que puede no tratarse de una aplicación imprescindible, pero no dejo de reconocer que me ha causado un importante impacto, porque he tenido la oportunidad de comprobar gráficamente cómo es el paso del tiempo. Sí, puede parecer una idea muy simple; sin embargo, este tipo de planteamientos ha dado como resultado una aplicación que logra ponerte en perspectiva con respecto al inevitable e implacable paso del tiempo.

Puedes descargar la app Left para tu iPhone desde este enlace.