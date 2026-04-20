Google y Yes We Tech impulsan las vocaciones STEM en niñas con un nuevo manual gratuito

La brecha de género en las disciplinas tecnológicas continúa siendo uno de los grandes retos del mercado laboral y educativo actual. Con el objetivo de atajar este problema desde la base, la asociación Yes We Tech ha presentado «Damos con la Tecla», una herramienta pedagógica diseñada específicamente para despertar las vocaciones STEM en niñas desde edades tempranas. Este proyecto, que cuenta con el respaldo y la colaboración de Google, se posiciona como un recurso esencial para acercar la ciencia y la tecnología de una manera accesible, práctica y participativa a las más jóvenes, pero también a sus familias y a los centros educativos que buscan actualizar sus metodologías de enseñanza.

Referentes reales para romper el techo de cristal

El manual se aleja de los formatos educativos tradicionales y apuesta por un enfoque creativo y divulgativo que busca generar una identificación directa con el sector. Para lograrlo, la publicación incluye la trayectoria de 25 mujeres que son referentes actuales en diversas áreas técnicas y científicas. La intención es ofrecer modelos reales en los que las niñas puedan verse reflejadas para que logren visualizar su futuro profesional en el ámbito tecnológico. Entre las figuras destacadas que aparecen en sus páginas se encuentran perfiles de la talla de la astronauta y científica Sara García Alonso, la ingeniera informática Nerea Luis, la experta en inteligencia artificial Pilar Manchón o la física Alba Moreno.

El libro ha sido escrito por Palo Zamora y cuenta con las ilustraciones de Pedrita Parker, utilizando un lenguaje cercano para conectar con las nuevas generaciones. A través de sus páginas, el manual propone diversas actividades, experimentos y dinámicas prácticas que permiten a las menores experimentar con la ciencia de forma entretenida. Esta metodología busca que la tecnología deje de percibirse como algo ajeno o complejo, convirtiéndola en un espacio de juego y descubrimiento constante que fomente la curiosidad natural desde la infancia.

Un impacto consolidado en el ecosistema tecnológico

Este lanzamiento se enmarca dentro de CyberGirl Squad, una de las iniciativas más potentes de Yes We Tech para fomentar el talento femenino a través de talleres y contacto directo con profesionales. El compromiso de la asociación con la igualdad de género en la tecnología viene respaldado por cifras de impacto real en el último año. Solo durante el ejercicio 2025, Yes We Tech consiguió alcanzar a más de 3.100 niñas y mujeres mediante el desarrollo de 31 acciones formativas y colaboraciones estratégicas con proyectos de renombre como Upscale de Freepik o Yellowsound de Malasmadres.

La democratización del conocimiento es otro de los pilares de este proyecto, por lo que el manual se ha puesto a disposición del público de forma totalmente gratuita. Se puede descargar directamente y también se distribuirá físicamente en centros educativos y eventos vinculados al sector tecnológico. Yes We Tech y Google buscan facilitar el acceso a herramientas que contribuyan de forma efectiva a reducir la brecha de género y a garantizar que el talento femenino tenga un papel protagonista en el futuro de la innovación.