El gigante de ventas norteamericano cuenta con su servicio prime, que es una suscripción gracias a la cual no has de pagar gastos de envío añadidos en millones de artículos. Sin embargo, esta modalidad de suscripción cuenta con una serie de ventajas asociadas que muchas veces no son aprovechadas por los usuarios. Descubre todo lo que te ofrece Amazon Prime y cómo puedes beneficiarte de sus ventajas.

¿Qué es Amazon Prime?

Gracias a este modelo de suscripción, que tiene un precio en España de 36 € al año o de 3,99 € al mes, no tendrás que preocuparte de pagar gastos de envío adicionales en millones de artículos. Para personas que utilizan mucho esta plataforma, Amazon Prime les hace ahorrar muchísimo dinero. Pero, además, es posible beneficiarse de gran cantidad de ventajas y que muchas veces no son bien aprovechadas por los usuarios. Estas son las principales:

Amazon Prime Video

Es una plataforma de vídeo en streaming similar a Netflix o HBO. Cuenta con una gran cantidad de títulos a los cuales se van incorporando nuevos. Cuanta con Amazon Originals, series exclusivas como The Grand Tour, The Man in the High Castle o Grand Prix Driver. El coste para los usuarios de Amazon Prime es gratuito, por lo que se trata de una alternativa de entretenimiento de la cual puede sacar mucho provecho.

Amazon Music

La alternativa a Spotify o a Apple Music, es una plataforma gratuita con 2 millones de canciones sin coste adicional. Si quieres la opción avanzada sin ningún tipo de limitación y acceso a 75 millones de canciones, puedes disfrutarla 30 días gratis y posteriormente pasa a costar 9,99 € al mes.

Amazon Prime Reading

Es el servicio de lectura electrónica de la plataforma. Cada mes se pone a tu disposición muchísimos títulos a coste cero, lo que es una buena oportunidad para poder leer durante las vacaciones. Además, bajo una suscripción que tiene un coste de 19,95 euros al año, accedes a una gran variedad de títulos y últimas novedades de lectura. No es necesario que dispongas de libro electrónico para descargarte cualquier título, puedes hacerlo desde tu tablet.

Amazon Photos y Amazon Drive

El primero se utiliza de manera exclusiva para guardar fotografías, teniendo un espacio ilimitado en la nube. El segundo es para guardar cualquier tipo de archivos, un sistema en la nube, y con tu suscripción a Amazon Prime tienes una capacidad de 5 GB disponible. Aunque no es mucho espacio, es algo que ya viene incluido tu tarifa.

Acceso a ofertas

Los cliente de Amazon Prime cuentan con acceso prioritario exclusivo a una gran cantidad de ofertas y descuentos que se ponen en la plataforma de manera periódica. En momentos como el Black Friday o las rebajas de verano siempre viene muy bien poder comprar antes que los demás.

Para familiasLos clientes de Amazon Prime que estén esperando la llegada de un nuevo miembro a casa tiene un descuento permanente del 15 % en pañales, comida de bebé y artículos relacionados con los niños pequeños. Estas son las ventajas de Amazon Prime de las cuales puedes aprovecharte de manera inmediata.

Actualmente el coste de la suscripción anual es de 36 €, esperemos experimentó una subida de más del doble hace un par de años, pero no se descartan nueva subidas porque el precio de la suscripción para nuestro país es el más barato del continente europeo. Por ejemplo, la suscripción a Amazon Prime en Estados Unidos tiene un coste de 139 dólares, unos 128 euros y de 79 libras en eñ Reino Unido, 94 euros.