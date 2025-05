Dreame Z1 Pro: limpieza inteligente y sin cables para tu piscina

Llega el momento de poner a punto las piscinas y no descuidar su mantenimiento. El Dreame Z1 Pro automatiza la limpieza diaria y cuenta con la potencia necesaria para afrontar esta tarea. Un gadget que, gracias a no tener cables, simplifica enormemente algo que habitualmente supone un engorro cuando nos toca hacerlo manualmente. He tenido la oportunidad de probarlo, y lo cierto es que este robot transforma radicalmente el mantenimiento habitual en una experiencia más cómoda y eficaz.

Así es el Dreame Z1 Pro

Característica Detalle Tipo de alimentación Inalámbrico Tecnología de navegación PoolSense™ (ultrasonidos, luz estructurada 3D, infrarrojos) Potencia de succión 30 m³/h Autonomía Hasta 3 horas Tiempo de carga 4 a 6 horas Superficie de limpieza Hasta 200 m² Modos de limpieza Estándar, suelo únicamente, paredes únicamente, línea de flotación Control remoto Mando LiFi Aplicación Dreamehome Precio aproximado 1.299 €

Un diseño peculiar muy atractivo

Desde el primer momento, el Dreame Z1 Pro llama la atención por su diseño tan estilizado, que particularmente me recuerda al de un coche deportivo. Con un peso cercano a los 17 kg, ofrece una sensación de solidez y transmite confianza desde el momento en el que lo sacas de la caja.

Como es habitual en la marca, todo viene muy bien detallado para que ponerlo en funcionamiento no sea complicado. Simplemente has de ponerlo a cargar y configurarlo mediante la app, disponible en iOS y Android. Recuerda tener a mano tu conexión WiFi para que puedas completar el proceso.

Tecnología avanzada PoolSense

Una de las características por las que el Dreame Z1 Pro es un buen dispositivo es por la tecnología PoolSense, que utiliza una combinación de ultrasonidos, sensores infrarrojos y luz estructurada 3D para mapear toda la piscina. En una piscina estándar rectangular, el robot realiza rápidamente el mapeo inicial, reconociendo perfectamente obstáculos como escaleras y desagües, lo que evita atascos o interrupciones innecesarias durante la limpieza.

A decir verdad, el limpiador se desenvuelve muy bien y su uso es muy intuitivo, sin complicaciones. Que la app se encuentre en idioma español, hacer el proceso mucho más simple. Desde el momento en el que sumerges el aparato, el proceso se pone en marcha y prácticamente te desentiendes. Nada que ver con el habitual arrastre de tubos tan habitual cuando debemos efectuar la limpieza.

Potencia de succión y autonomía

Su potente motor proporciona una capacidad de succión de 30 m³/h, suficiente para eliminar de forma eficiente hojas, arena e incluso algas adheridas tanto al fondo como a las paredes. La batería integrada de 9600 mAh permite una autonomía de hasta 3 horas, lo que es más que suficiente para cubrir una piscina de hasta 200 m² en una sola sesión. La recarga completa toma alrededor de 4 a 6 horas, algo razonable teniendo en cuenta su rendimiento.

Y es que la ventaja de sumergir el dispositivo y prácticamente olvidarte, es uno de las principales bazas. Nada que ver con hacerlo de manera manual. Una vez que la limpieza ha finalizado, solo has de extraer el filtro y vaciarlo. La suciedad adherida se elimina fácilmente pasando el filtro bajo el grifo. Basta con volver a colocarlo en su sitio y olvidarte hasta la siguiente limpieza.

Control preciso con tecnología LiFi

El mando a distancia incluido con tecnología LiFi supone una ventaja a tener en cuenta frente a otros modelos del mercado, ya que permite controlar el robot directamente desde dentro del agua. Gracias a este mando, se puede dirigir con precisión hacia zonas específicas para una limpieza más profunda o recuperar el robot cómodamente sin salir de la piscina. Sus funciones son las encendido, apagado, recuperación, limpieza localizada, además de la posibilidad de pausar o retomar la limpieza fácilmente.

Control total desde tu móvil

La aplicación Dreamehome añade todavía más valor al Dreame Z1 Pro, ya que ofrece múltiples opciones que enriquecen la experiencia. Desde la app se pueden configurar diferentes modos personalizados de limpieza: estándar, solo suelo, solo paredes o centrado en la línea de flotación. También es posible programar limpiezas rutinarias hasta cuatro días por semana, estableciendo horarios específicos para que el robot funcione automáticamente sin intervención manual. Sin duda, creo que esto es un aliciente que simplifica más el proceso.

Además, la aplicación registra detalladamente el historial de limpiezas, mostrando claramente los metros cuadrados limpiados, el tiempo total empleado y los ciclos realizados. Otra función que hay que destacar es el aparcamiento automático, que facilita la extracción del robot una vez completada la limpieza o cuando la batería cae por debajo del 10%.

Mantenimiento y cuidados recomendados

Para que el Dreame Z1 Pro siga funcionando como el primer día, conviene realizar algunas tareas básicas tras cada uso. Lo más importante es extraer y limpiar el filtro bajo el grifo para evitar obstrucciones. También recomiendo revisar las ruedas y los cepillos, ya que pueden acumular residuos si hay hojas grandes o insectos. Aunque el robot está preparado para el uso en agua, no es recomendable dejarlo sumergido mucho tiempo si no está en funcionamiento.

¿Para quién es ideal?

El Dreame Z1 Pro es perfecto para quien se enfrenta a la rutina matinal de preparar la piscina. Ahorra mucho trabajo y tiempo, sin necesidad de cables ni tuberías, y minimizando al máximo el esfuerzo. Este robot se atreve con piscinas grandes y saca todo su potencial en superficies regulares.

Cosas a tener en cuenta

Aunque la experiencia ha sido más que positiva, hay algunos detalles menores que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, el agarre podría ser algo más ergonómico, sobre todo cuando lo recoges con las manos mojadas. Un asa superior puede ser una buena incorporación de cara al futuro. También, en piscinas con formas especialmente irregulares o con escalones de diseño poco común, puede que necesite más de un ciclo para llegar a todos los rincones. En cualquier caso, estas situaciones son poco frecuentes y no empañan el excelente rendimiento general.

Alternativas dentro del catálogo Dreame

Dentro de la misma familia, Dreame ofrece una versión más sencilla: el Z1, que mantiene la misma base técnica pero prescinde del mando con tecnología LiFi. Esta diferencia se nota en el precio, que baja hasta los 999 €, aunque pierdes la posibilidad de controlarlo cómodamente desde dentro del agua. Si no te importa ese detalle, puede ser una opción interesante para presupuestos más ajustados.

Sí, ahorra mucho tiempo

Tras haber utilizado el Dreame Z1 Pro, mi valoración es muy alta. Su diseño tan compacto, la potencia de limpieza y la facilidad de uso justifican plenamente su inversión, que es de 1.299 €. Una vez probado, resulta difícil imaginar volver a métodos manuales o sistemas menos avanzados. Y es que si hay algo a valorar es el tiempo, y es cierto que este dispositivo lo ahorra.

Si hacemos un símil, este dispositivo es el equivalente a los robots de limpieza doméstica y que tan interiorizados tenemos ya. Ayudan mucho y, en ocasiones, evitan tomar la fregona diariamente. En el caso de la limpieza de piscinas es similar, ya que no deja de ser una tarea que sí o sí hay que llevar a cabo.