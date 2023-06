Cuidado: este mensaje bloquea WhatsApp, no caigas

La app WhatsApp nos proporciona muchas satisfacciones, pero hay momentos en los que no funciona buen., Recientemente se ha descubierto que existe un mensaje que si se recibe y se abre hace que la apps se bloquee. Te contamos todo lo que sabemos sobre este mensaje que da error en WhatsApp.

El mensaje que crashea WhatsApp

Han sido los compañeros del medio Xataka Android los que han puesto el foco en el siguiente mensaje, que es el que bloquea la app si se recibe y se trata de abrir. Es wa.me/channel, que presenta la particularidad de bloquear la aplicación cuando se trata de poner en marcha.

Los síntomas son muy claros, el teléfono comienza a perder rendimiento, incluso salir de la aplicación puede llegar a ser bastante complicado. Como resultado, tu teléfono también puede comenzar a calentarse, al intentar el dispositivo, tratar de ejecutar una orden para la que no está preparada.

No es que se trate de un mensaje malicioso, ni de algo vírico, sino que WhatsApp intenta abrir un canal que no tiene nombre y comienza a ejecutar órdenes en bucle que lo llevan a crashear. Y es que WhatsApp está preparando la función de los canales, pero todavía no la tiene lista. Por tanto, este es el problema que se genera. Puedes estar tranquilo porque no es ningún tipo de virus ni de malware.

En un principio, este mensaje solamente afecta a dispositivos Android. Por tanto, ten cuidado si lo recibes, aunque las posibilidades no son demasiado altas. Quizás alguien que conozca de qué va el tema y desgastarnos una broma puede ser la única persona que se encargue de ello, pero la solución pasa por no abrirlo.

Si se ha dado el caso de que lo has abierto y la aplicación no comienza a responder, en la sumisión es la más simple de todas. Simplemente, apaga tu dispositivo móvil, deja pasar unos segundos y vuelve a encenderlo. De esta manera, todas las aplicaciones abiertas, incluir WhatsApp, quedarán detenidas y ya van a arrancar normalmente. Por tanto, problema solucionado de un plumazo. Apagar el teléfono móvil es una costumbre muy sana y que estamos perdiendo, pero que tiene muchísimos beneficios sobre el funcionamiento de tu dispositivo.

No se trata solamente de que todos sus componentes dejen de estar trabajando tiempo, sino que si existe algún fallo por un proceso mal ejecutado este quedará totalmente solucionado. Recuerda que desde el pasado jueves, se han incorporado dispositivos que dejan de trabajar el WhatsApp desde esa fecha. Son ya teléfonos móviles antiguos, pero consulta en todo caso si el tuyo está en la lista, es el momento de hacer un cambio.