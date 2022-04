Twitter es la inquieta red social que lleva acompañándolo desde el año 2006. Habitualmente es un lugar en el que las grescas por motivos políticos están a la orden del día. Sin embargo, hay muchas cuentas de Twitter que merecen la pena, y seguirlas siempre supone un cambio de tendencia entre tanto alboroto. No tenemos más que recomendaros 3 cuentas de Twitter divertidas que debes seguir, son aquellas que te harán sacar una sonrisa en cualquier momento. Estas son muy recomendables en todos los sentidos, así que, ya estás tardando en comenzar a seguirlas.

3 cuentas de Twitter divertidas

LaMargari @LaMargaridecadi

Ya seas de Cádiz o de fuera de esta bella capital andaluza, debes seguir a este auténtico «perfil verificao» de la gaditana más salerosa. Bajo su nick se encuentra un ser totalmente entrañable, que cada semana nos muestra los rincones más bonitos de su ciudad, aunque también hace comentarios de películas, nos cuenta las desventuras de su cuñado Gorge o muestra expositores de pastelerías invitándonos a saltarnos la dieta. A la Margari la siguen desde todos los rincones de España gran parte de los «paise extrangero». Margari es única en todos los aspectos, «carago». Es «inasectable» que no la sigas. Además, domina el inglés como nadie. LIFE IS WONDERFUL AT MARGARI SIDE.

Siempre se rumoreo que la abuela de mi vesina der quinto era bruga porque tenia una apariensia estraña y hasia brebages pocimas y unguentos con sapos y culebra en un caldero pero la ijalagranputa nunca hiso un puchero ni una bersa pa su casa #CuartoMilenio DIETA INASECTABLE — LaMargari💙 (@LaMargaridecadi) April 10, 2022

Kim Jong-un @norcoreano

Esta cuenta es el alter ego del dictador norcoreano, pero con bastante más gracia y con una dosis de ironía que nunca falta. Casi 1 millón de seguidores son los que tiene esta cuenta, y sus ingeniosas ideas no te van a dejar indiferente. Siempre es un lujo poder seguir a perfiles como los de norcoreano, que con su manera de entender la vida y plasmar sus tuits consigue sacarnos siempre una sonrisa y, por qué no, reflexionar. Muy recomendable que comiences a seguirla, no te vas a arrepentir.

Dos goles de Benzema en 20 minutos en pleno Ramadán, el ayuno intermitente funciona. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 6, 2022

Peli de Tarde @PeliDeTarde