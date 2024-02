¿Cuáles son los timos más usuales que implican a Bizum?

Es obvio que la llegada de Bizum ha supuesto una ventaja enorme que casi ha eliminado en muchos casos la realización de transferencias bancarias. Sin embargo, los ciberdelincuentes no cejan en su empeño de utilizar cualquier novedad para emplearla a su favor y estafar. En este artículo vamos a repasar cuáles son los timos más habituales que emplean Bizum como medio.

Timos con Bizum, ¿cuáles son?

Bizum inverso

Podría decirse que fue una de las primeras maneras en las que los estafadores querían aprovecharse de gente que utiliza Bizum. Es muy típico en transacciones comerciales, por ejemplo, si vendes un producto a través de una página de segunda mano. Si la operación se materializa con el pago de un Bizum, el estafador lo que hace es enviar una solicitud de dinero por la cantidad acordada. La persona víctima de la estafa, con una mezcla de entre la emoción de haber realizado la venta y las prisas por cerrar el trato, le da a aceptar y lo que hace es enviar dinero al estafador en vez de recibirlo.

Móvil averiado

También es bastante conocido, y de hecho, ayer mismo recibí la comunicación que puedes ver aquí debajo. Una supuesta hija que me contacta por SMS indicando que tiene un número de teléfono nuevo, y pide seguir la conversación por WhatsApp. Curiosamente, no lo hace directamente mediante esta aplicación, sino enviando un enlace para abrirla, algo que no tiene nada de peligroso, pero que es ilógico. Una vez que se inicia la conversación, pedirá realizar un Bizum para solucionar cualquier problema urgente a un número. No caigas, además, el envío de estos mensajes se hace de manera aleatoria, pudiendo recibirlo cualquier persona, tenga o no tenga hijos.

Hazme un Bizum a este número

Esta última modalidad es la más sofisticada, por lo que hay que tener mucho cuidado. Consiste es que los estafadores saquean una cuenta de WhatsApp de una persona conocida a la que va a ser estafada. En ella le piden que le hagan un Bizum urgente a un número. La persona que recibe la comunicación, al ver que se trata en apariencia de un conocido, manda el dinero automáticamente. Este método ha sido dado a conocer por la usuaria de Twitter y divulgadora de las matemáticas Clara Grima, que ha mandado 500 € por Bizum a una persona que se hacía pasar por su hermana.

Me acaban de robar 500€ y os lo cuento para que estéis atentos. Me ha llegado un Whatsapp (falso) de mi hermana, super informal, pidiendo que hiciera un BIZUM porque tenía que hacer un pago y no le iba la app. Lo sé, he sido ingenua. Un poco imbécil. No seáis como yo. — Clara Grima (@ClaraGrima) February 1, 2024

Precauciones a tomar con Bizum

Cada vez es más complejo distinguir situaciones peligrosas, sobre todo porque los estafadores recurren habitualmente a la urgencia o a involucrar familiares. Por eso, una buena medida ante la duda es establecer comunicación telefónica con la persona a la que vas a hacer el Bizum para confirmar la operación. Ante cualquier tipo de duda, lo mejor es aplazar el envío de ese Bizum, porque más adelante nos podemos arrepentir. Conviene tener en cuenta que los estafadores siempre van jugando con el factor prisa o miedo.