Nuestros teléfonos móviles cada vez hacen cosas más sorprendentes. La última actualización para iPhone, iOS 15.4, posibilita que puedas saber qué tipo de plantas tienes delante con solo sacar una fotografía. Te contamos cómo actualizar a esta última versión y como consultar con tu dispositivo cuáles son las plantas que tienes en tu hogar. La inteligencia artificial se pone a nuestro servicio para cosas cada vez más sorprendentes. No lo dudes más, ahora tiene la oportunidad de hacerte pasar por expertos botánico o, simplemente, pasar un rato entretenido con tu teléfono.

Primer paso: actualizar a iOS 15.4

En primer lugar, debes asegurarte que tu dispositivo tenga un mínimo del 50 % de carga. Si no, conéctalo a la corriente. Puede que ya tengas iOS 15.4 descargado de manera automática, si no es así, sigue la siguiente ruta para poder hacerlo.

Ajustes>General>Actualización de software.

Aparecerá que hay una actualización disponible llamada iOS 15.4. Dale a descargar, acepta los términos de instálala. El proceso llevará unos minutos, por lo que conviene ser paciente.

Como novedad, si usas un iPhone 12 o superior, te pedirá registrar de nuevo tu rostro mediante Face ID. Esto es debido a que esta actualización ya hace posible que puedas desbloquear tu teléfono con la mascarilla puesta. El sistema no tendrá en cuenta ni tu nariz ni tu boca, así que toca volver a realizar esos giros tan curiosos de cabeza delante de la cámara delantera para que quede registrada tu cara de nuevo.

Cómo consultar tus plantas

Se trata de un proceso muy sencillo. Una vez que ya tengas tu iPhone actualizado a la última versión, lo único que tienes que hacer es una fotografía a la planta que desees. Cuando ya está hecha esa foto, pulsa sobre ella y deslizas el dedo hacia arriba. Verás que se abre un menú y arriba del todo aparece el epígrafe «Consultar planta».

No solo te va a mostrar información de la Wikipedia sobre la planta a la que has fotografiado, sino que pone a tu disposición una galería con fotos similares. Esta utilidad es una maravilla para quienes desean conocer qué planta tiene delante y no saben cómo se llama, algo que ocurre muchísimas veces cuando estamos dando un paseo por un jardín a un parque público.

Así que ya lo sabes, actualiza tu iPhone a la versión de iOS que salió ayer y hace un verdadero experto en botánica. La tecnología nos ofrece nuevas formas de aprender.