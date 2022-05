«He comprado un iPhone 13 por 250 euros, ¿será robado?»

Sí. O será falso. Nadie va a dar duros a cuatro pesetas. Comprar un móvil robado es algo que suele pasar en lugares de compraventa, y por desgracia, es algo que puede perjudicarte si no estás al tanto. Lo mejor para evitarlo es no dejarse levar por ofertas demasiado tentadoras y estar al tanto de los timos en Wallapop, ya que están a la orden del día. ¿Qué pasa si compro un mçóvil y luego me entero que es robado?

Qué hacer si compro un móvil robado

Si lo has comprado a sabiendas de que es un artículo robado, no eres una persona que tiene demasiados escrúpulos. Podría ser el tuyo y, además, el código penal castiga con penas de prisión este delito, denominado delito de receptación. Concretamente, es el artículo 298 de este código el que lo regula, quedando de la siguiente manera:

«El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Se impondrá una pena de uno a tres años de prisión en los siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención.

c) Cuando los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su sustracción.»

Si por casualidad, has comprado un móvil sin mala fe y descubres que es robado, lo que debes hacer es adelantarte a los acontecimientos y acudir a una comisaría de policía, policía autonómica o guardia civil y exponer el caso. Aporta todo lo que te permita liberarte de responsabilidades, ya que deberás demostrar que no has actuado con malicia. En todo caso, el móvil se quedará en dependencias policiales para que retorne a su anterior propietario. Si has hecho la compra a través de internet o de una app, aporta copia de correos o capturas de pantalla con las conversaciones que has mantenido con el vendedor.

Pero, ¿cómo saber si un móvil es robado?

Hay algunos indicios que permiten descubrir si el móvil que te acabas de comprar es robado.

El precio de compra es sospechosamente bajo.

El IMEI del teléfono no coincide con el de la caja.

Deja de tener línea al poco tiempo de tenerlo. Obvio, ha sido bloqueado por el operador.

Al introducir la SIM no funciona.

Al encender el móvil hay fotos que no son tuyas, así como contactos que no conoces.

Lo más sensato es descubrir por IMEI si el de ese dispositivo aparece como robado. Para ello hay una lista que puedes consultar y así sabrás si tu flamante iPhone 13 de 250 euros era de un turista alemán. Puedes sacar el IMEI pulsando el código *#06# desde el panel de llamada del móvil y saber ese código, que cuenta con 15 dígitos. Una vez hecho, introduce el IMEI en esta web y espera el resultado. Si aparece como robado, ve a comisaría inmediatamente y no te arriesgues.

Por tanto, comprar un móvil robado siempre es un problema que debes esquivar. Para ello, no te arriesgues y adquiere tu teléfono a gente de confianza, vendedores fiables o, directamente, en cualquier tienda física u online.