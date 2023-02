Cómo hacer buenas fotos en la nieve con tu móvil

La calidad que ofrecen ya gran parte de los dispositivos móviles, hace posible capturar buenas fotografías en cualquier ambiente, incluso en la nieve. Las previsiones meteorológicas tiñen gran parte de la península ibérica con nieve en los próximos días. Por tanto, aquí van algunos consejos para hacer algunas fotos en la nieve con tu teléfono móvil.

Hacer foto en la nieve con el móvil

El primer consejo se aplica para cualquier tipo de escenario, y no solemos reparar en él. Limpia las lentes de la cámara, sería una pena pasar la mañana haciendo fotos y al verlas, comprobar que aparecen sucias o con aspecto velado. Cuesta muy poco pasar un pañuelo por la lente para comenzar con buen pie.

Seguidamente, una vez que llegues a la nieve, tómate un tiempo para echar un vistazo a tu alrededor. No te pongas a disparar sin ton ni son, elige bien los escenarios y, sobre todo, la manera en la que incide la luz en la nieve. No se trata de un modelo sencillo de fotografiar, pero puede proporcionarte grandes alegrías. Y es que a la hora de fotografiar correctamente en la nieve, la luz tiene un peso específico muy importante. Los días despejados son complejos de utilizar, mientras que los nublados pueden dar la sensación de que la cena no transmita demasiado. Es cuestión de ir, probando, independientemente del día que vayas a ir a la nieve, merece la pena estudiar durante unos minutos, cuál es la mejor orientación para fotografiar correctamente el manto blanco.

Si tu teléfono tiene modo macro, aquí tienes la oportunidad perfecta de hacer fotos realmente buenas. Túmbate a nivel de la nieve, activa el modo macro y vas a sorprenderte con lo que puedes hacer. Posteriormente, un proceso de edición puede conseguir que las fotografías que hagas en modo macro sean mucho mejores.

Consulta también si tu teléfono móvil puede fotografiar en modo RAW. Modelos como los iPhone desde 2019 lo tienen incorporado, también el Galaxy S20 en adelante o el Honor Magic 4 Pro. Esto te permitirá corregir posteriormente en un ordenador la fotografía en todos sus detalles.

El único inconveniente que tiene hacer fotos en modo RAW es que el peso de las fotos resultantes, pero si tienes memoria suficiente no debe ser un problema. Merece la pena que investigues sobre la fotografía en modo RAW y su posterior edición.

Hablando de edición, recuerda que siempre es una buena propuesta editar las fotos que hagas, ya que no se trata de disfrazar lo que has hecho, sino de darle realce. Cualquier aplicación gratuita, la misma nativa de tu teléfono móvil puede valer, ahora de esas fotos, algo de lo que presumir. Toma nota de esta, VSCO, que puedes descargar en Android y iPhone.

De la misma forma, olvídate de utilizar el zoom cuando estás en la nieve, en realidad, olvídate del zoom en cualquier escenario fotográfico. Por muchas mejoras que existan, en los teléfonos móviles, siempre se termina pecando de lo mismo. Por tanto, es mejor que te acerques a lo que deseas fotografiar antes de que apliques zoom. Recuerda que es mejor zoom el mercado son tus piernas.

Por último, también es una buena oportunidad para darle partido a tu cámara en formato vídeo. Desde realizar un Time Lapse hasta grabar a cámara lenta, una guerra de bolas de nieve, seguro que hay muchísimas posibilidades para capturar buenos momentos.

No queremos despedir estas líneas con una recomendación que nada tiene que ver con la fotografía. En ningún momento, repetimos, en ningún momento, vayas a arriesgar tu integridad o la de las personas que te acompañan por hacer una foto en la nieve. Si tu vehículo no está equipado para subir a la montaña con nieve, equípalo antes de hacerlo o quédate en casa. Tampoco hay nada que merezca la pena fotografiar si existe el peligro de una caída o un resbalón, la nieve no es un elemento fácil de manejar en ese aspecto.