Cómo extraer texto de una foto en un iPhone en unos sencillos pasos

Si tienes un iPhone te voy a explicar un truco que utilizo muy a menudo. No se trata de otra cosa que la de extraer texto de una foto que hagas con tu dispositivo. Seguro que alguna vez te has encontrado con la siguiente tesitura, la necesidad de tener el texto que aparece en un objeto físico en formato digital. Imagina un documento escrito, las instrucciones impresas en una caja o cualquier cosa que se te ocurra. Pues bien, con la aplicación nativa de fotografía del iPhone puedes hacerlo y no te costará absolutamente nada de esfuerzo.

Extraer texto de una foto con iPhone: así se hace

Lo primero que debes hacer expulsar el icono de la aplicación de la cámara del iPhone. Una vez que lo hayas hecho, enfoca sobre el texto escrito del cual quiere obtener una copia digital. No es necesario que te acerques o te alejes demasiado, ya que el propio dispositivo enmarcará el texto en cuanto lo detecte con una fina línea amarilla.

Además, no vas a tener la necesidad ni de hacer incluso la fotografía. Una vez que te haya aparecido ese borde amarillo rodeando el texto. Verás que la parte de abajo aparece la opción de «Copiar todo», que es muy válida si necesitas copiar todo el texto.

Si se trata de un texto muy largo y no lo necesitas todo, también puedes pulsar sobre el texto y seleccionar la parte que te interese, para posteriormente pulsar sobre la de «Copiar”.

En cuanto ya tengas el texto copiado, lo más sensato es pegarlo en algún sitio para no perderlo. Yo suelo utilizar otras de las aplicaciones nativas más útiles que hay en todos los dispositivos Apple, hablamos de Notas. Abre la aplicación, genera un nuevo documento y haz una pulsación sobre él.

En cuanto aparezca la opción «Pegar», pulsa sobre ella y ya tendrás el texto que te interesaba directamente sobre papel electrónico.

De esta manera, la cámara de tu iPhone puede convertirse en un escáner que registre el texto de cualquier objeto. Por supuesto, también puedes hacer las ediciones que desees o aplicarle el formato que realmente necesites. Pero ya que lo tienes directamente en tu iPhone podrás volver a pegarlo en un correo electrónico o en el tipo de documento que más te convenga.

Como ves, se trata de un truco extremadamente sencillo de aplicar, y que una vez que lo aprendes ya no se te va a olvidar nunca. Ahora te toca a ti sacarle todo el provecho posible, ya sabes cómo extraer el texto de una foto en un iPhone para poder utilizarla a tu antojo.