¿Cómo eliminar los arañazos de la pantalla del móvil sin gastar dinero? El truco que se ha hecho viral

Nos pasamos el día utilizando el teléfono móvil, pero no siempre lo cuidamos de la mejor manera. Por mucho que lo protejamos, tenemos malos hábitos como dejarlo boca abajo encima de la mesa, guardarlo en el bolsillo con las llaves o no limpiar la pantalla.

Por eso tener arañazos en la pantalla del móvil se ha convertido en algo común. El problema es insuficiente para cambiar de teléfono, pero sí demasiado molesto como para utilizar la pantalla para ciertas actividades.

Hay un truco casero que te permitirá eliminar las rozaduras de la pantalla del teléfono sin necesidad de cambiar el protector o acudir al servicio técnico.

El truco para eliminar las rozaduras de la pantalla del móvil

El único objeto que necesitas para eliminar los arañazos de la pantalla es una goma de borrar. Te sirve cualquiera que tengas por casa, como las que utilizan los niños en el colegio.

El truco es perfecto para eliminar los roces superficiales, pero si tu teléfono tiene la pantalla rota o si le has dado un golpe importante no será suficiente. En esos casos no te queda otra que acudir al servicio técnico.

El proceso es muy sencillo y no te llevará más de unos minutos. Debes frotar la goma de borrar contra la pantalla del móvil con mucha suavidad. La fricción ablandará las imperfecciones de la pantalla y eliminará los arañazos.

Para eliminar todas las rozaduras posibles frota la goma de borrar de izquierda a derecha durante 60 segundos. Después repite el proceso en el sentido contrario.

La goma de borrar es la mejor alternativa que existe para eliminar las rozaduras, y es que es la única que no daña tu teléfono. Por ejemplo, hubo un tiempo que se puso de moda utilizar pasta de dientes. Meses después se demostró que contenía sustancias alcalinas que ponían en riesgo el estado interno del móvil.

Consejos para cuidar la pantalla del teléfono

Hay muchos trucos caseros para mantener en buen estado el teléfono móvil. Pero, además, debes seguir estos consejos para cuidar la pantalla: