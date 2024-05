Cómo compartir una playlist de Apple Music de forma sencilla

Apple Music es una de las propuesta de música en streaming que más ha crecido. En este artículo voy a explicarte cómo puedes compartir una playlist de Apple Music con quien desees de forma sencilla. La posibilidad de que tu música quede al alcance de cualquier es tan sencillo como hacer esto.

Cómo compartir una playlist Apple Music

Debes saber que una playlist, ya sea de Apple Music o de cualquier otra app de streaming, no es más que una lista de canciones que te gustan. La puedes crear tú o bien, explorar cualquiera de las opciones que estas apps ponen a tu disposición. Tienes playlists o listas de reproducción de todo tipo, de temas románticos, música de cine, canciones para conducir…

Para compartir tu playlist de Apple Music lo tienes muy sencillo, solo has de seguir estos pasos.

Selecciona tu playlist, deberás tenerla creada. Accede a ellas fácilmente en el apartados «Todas las playlists», que verás a la izquierda del reproductor.

Una vez hecho, fíjate en los tres puntos que hay en la parte superior derecha dentro de un círculo. Pulsa sobre ellos.

Verás que se despliega un menú, selecciona «Compartir playlist».

Puedes compartirla fácilmente mediante la app nativa Mensajes. Es lo habitual, ya que aunque Apple Music se encuentra disponible también en Android, lo más habitual es que el destinatario ya sea usuario de Apple.

Busca tu contacto en Mensajes y dale a «Enviar». Habrá recibido tu playlist y podrá disfrutarla desde ese mismo momento.

También por Mail o WhatsApp

Sin embargo, puedes enviar la playlist también por correo electrónico u otra app de mensajería como WhatsApp o Telegram. Simplemente has de seguir los mismos pasos anteriores, pero una vez que llegas al apartado de compartirla, verás que hay una opción rotulada como «Copiar». Pulsa sobre ella y una vez que lo hayas hecho pégala en un correo electrónico o en un mensaje de WhatsApp.

Por supuesto, también por AirDrop

Si tu destinatario se encuentra contigo y usa un dispositivo Apple, lo más simple es pedirle que conecte AirDrop y enviarle la playlist de esta manera. Sigue los pasos anteriores para compartir, pero en vez de enviarla como mensaje o correo electrónico, pulsa sobre AirDrop. De esta manera no será necesario nada más que estar a una distancia no superior a los 10 metros, ya que no deja de ser un sistema de envío por Bluetooth.

Estas formas permitirán que tus contactos reciban tus recomendaciones musicales en un abrir y cerrar de ojos. Compartir una playlist de Apple Music es muy sencillo, así que no te quedes con lo mejor de tus temas para ti solo.